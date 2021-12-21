На Луганщині затримали учасницю незаконних збройних формувань так званої «ЛНР»

Співробітники Щастинського районного відділу поліції, оперативники Управління карного розшуку спільно зі співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та бійцями батальйону «Полтава» ГУНП в Полтавській області, під час перевірки документів громадян на блокпосту поблизу с. Новоахтирка виявили 59-річну мешканку м. Хрустальний (кол. Красний Луч), яка протягом двох років проходила службу у військах бойовиків «ЛНР». На вільну територію України жінка приїхала для оформлення банківської карти для отримання пенсії.

Зі слів жінки, вона восени 2014 року вступила до незаконного збройного формування, де проходила службу на посаді фельдшера зенітного дивізіону, що розташовувався м. Хрустальний. Їй було присвоєно «військове знання» молодшого сержанта.

Жінка періодично виїжджала на військовий полігон в с. Бугаївка Перевальського району, де брала участь у проведенні стрільб у якості медпрацівника, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якості харчування, а також навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги та домедичній допомозі при отриманні поранень.

За свою діяльність жінка отримувала заробітну плату у розмірі 19500 рублів РФ.

У травні 2016 року жінка покинула незаконні збройні формування у зв’язку з хворобою.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». За процесуального керівництва прокуратури слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Відділ комунікації поліції Луганської області