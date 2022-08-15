На ЗАЕС ризик порушення радіаційної безпеки через пошкодження розподільчого пристрою

Регулярні обстріли росіян спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Про це повідомляє “Енергоатом”.

Через ворожі обстріли були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об‘єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків, а також відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750).

У “Енергоатомі” наголосили, що періодичні обстріли ЗАЕС окупантами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист – один із трьох робочих енергоблоків тепер відключений.

Крім того, росіяни обстріляли пожежну частину, що розташована за територією ЗАЕС. Вона призначена для захисту станції від пожеж та їхнього гасіння у разі надзвичайних ситуацій.

У “Енергоатомі” зазначили, що залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. На додачу, високим є рівень пожежної небезпеки.

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Як повідомлялося, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал “Росатому”.

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв’язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три “прильоти” зафіксували на майданчику станції, біля енергоблока, в якому розташований ядерний реактор.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта.

Євросоюз та більше ніж 40 країн світу зробили спільну заяву, у якій закликали Росію негайно вивести свої війська та свій персонал із Запорізької атомної електростанції. // УНІАН