Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги на €1 млрд. А з танками продовжує мурижити
З початку широкомасштабного вторгнення РФ Німеччина надала Україні допомогу на понад 3 млрд євро.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд євро.
Про це Пісторіус заявив сьогодні за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.
“Ми говоримо загалом про пакет вартістю понад 1 млрд євро. Загальна вартість наданої Німеччиною військової допомоги перевищить 3,3 млрд євро”, – сказав голова оборонного відомства ФРН.
Борис Пісторіус наголосив, що наразі пріоритет номер один – системи ППО. ФРН направить в Україну систему Patriot, ще 7 САУ Gepard, системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Пакет допомоги включає логістику і навчання українських військових, які почнуться наприкінці січня.
Нагадаємо, на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні не ухвалили рішення про постачання Україні танків. // LB.uaTweet