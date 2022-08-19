Обстріл рашистами гуртожитку у Харкові: кількість загиблих зросла до 19 людей

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Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що у Харкові внаслідок обстрілу гуртожитку кількість жертв зросла до 19 осіб.

Про це він розповів журналістам.

“Триває розбір завалів у Слобідському районі, можемо вважати, що під завалами перебувають іще двоє людей… Ще ми вважаємо, що у Салтівському районі, швидше за все, людей немає”, – сказав він.

За його словами, наразі відомо про 15 загиблих і 20 поранених у гуртожитку в Салтівському районі та про чотирьох загиблих, з яких одна дитина, та 22 поранених у Слобідському районі. Отже, загальна кількість загиблих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох гуртожитках увечері 17 серпня та вранці 18 серпня, збільшилася з 17 до 19 осіб.

До слова, вранці, 19 серпня, російські війська вдарили по трьох районах Харкова.

Пізніше стало відомо, що у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару, у місті оголошено жалобу. // “Прямий”