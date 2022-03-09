Один із перших російських полонених, який зізнається, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну
На захоплення Харкова окупантам дали три дні.
«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», — говорить полонений начальник взводу.
Утім замість «легкої прогулянки» Україною на ворога чекав тотальний розгром.
Із цілого взводу загарбників вижив лише офіцер на відео та один із солдатів. І лише тому, що вони здалися в полон.
Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ.
Жоден загарбник не залишиться безкарним!
Разом переможемо!