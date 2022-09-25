Окупанти готують провокацію з використанням українських військовополонених

Російські загарбники, які раніше заборонили доступ до українських полонених, готують інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) з подальшою кривавою провокацією.

Про це повідомив оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко.

«ІПСО полягає в оголошенні того, що військовополонені ЗСУ, які перебувають у Оленівці, нібито готові воювати на боці російських окупаційних військ. Це брехня! Окупантами зараз ведеться формування батальйону імені Богдана Хмельницького, до складу якого нібито включатимуть цих типів „добровольців“. На першому етапі суть ІПСО перекрити факт участі росіян у війні проти росії, які увійшли до складу ЗСУ, а так компенсувати ганьбу від мобілізації в росії», — написав він.

За словами Коваленка, «усю цю ганьбу треба якось перекривати в інформаційному просторі».

«Другий етап ІПСО це показати, що українські полонені нібито бажають якнайшвидше отримати так зване „громадянство“ так званої „ДНР“, щоб взяти участь у референдумі та вступити до батальйону РОВ. Третій етап — це їхня ліквідація. Росіяни готують ліквідацію всіх цих, нібито, добровольців, щоб звинуватити у ньому ЗСУ. Мовляв, Київ дізнавшись, що полонені повально одержують паспорти „ДНР“ і нібито воюватимуть проти ЗСУ вирішив їх ліквідувати. Насправді ніхто ніяких паспортів не отримуватиме і в жодні батальйони не вступатиме. На цьому етапі буде проведено інсценування. А на заключному здійснено масове вбивство полонених, щоб приховати насамперед страти та знущання», — повідомив він. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»