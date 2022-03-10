Під Києвом ліквідовано ще одного воєначальника окупантів – командира полку полковника Захарова

У Броварському районі ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова.

Про це повідомили у ГУР Міноборони, пише УНН.

«Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова», — вказали у ГУР МОУ.

Зазначається, що в результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони.