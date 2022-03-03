Рада затвердила указ Зеленського про загальну мобілізацію: хто потрапляє під призов першим

3 березня, у четвер Верховна Рада прийняла закон про загальну мобілізацію. До того ж усі, хто прагне захищати Батьківщину, зможуть отримати вогнепальну зброю.

Про це повідомила ВРУ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Уряд затвердив Указ Президента України «Про загальну мобілізацію». Цей процес пройде в декількох етапах. Першочергово призиватимуть оперативний резерв: колишніх військовослужбовців до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (ветерани бойових дій, починаючи з 2014 року).

Також у Верховній Раді ухвалили Закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», що має на меті дозволити усім громадянам нашої країни брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та отримати вогнепальну зброю і боєприпаси. // «Апостроф»