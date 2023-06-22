РФ та Угорщина готують ІПСО, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися полоненими – Лубінець

Росія та Угорщина готують інформаційно-психологічну спецоперацію, щоб звинуватити Україну у небажанні обмінюватися військовополоненими.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону новин:

“На мій погляд, це підігравання Угорщини російській пропаганді. Зараз вони, за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України, Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, що нібито РФ готова віддавати українських військовополонених, а проблема в Україні”.

Він наголосив, що Україна навпаки постійно пропонує нові ініціативи, передає списки і заявляє про бажання провести великий обмін в форматі “всіх на всіх”.

Що цьому передувало:

На початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан. За словами міністра, “Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник”.

УП