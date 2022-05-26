Російські окупанти вдарили ракетами по Харкову: загинули 7 мирних жителів, 17 – отримали поранення

Під ударами опинилися Шевченківський і Київський райони, район Павлового Поля, розповів Синєгубов.

За новою інформацією, у результаті обстрілів російськими військами Харкова 26 травня загинули сім мирних жителів, 17 — отримали поранення, серед них — 9-річна дитина.

Про це передає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський і Київський райони, район Павлового Поля, – заявив він. — Ворог знову підступно тероризує цивільне населення. Ще раз прошу всіх без необхідності не перебувати на вулицях. Прислухатися до сигналів тривоги і перебувати під час таких сигналів в укриттях. Розслаблятися ще дуже рано».

Синєгубов запевнив, що ЗСУ знають свою справу і женуть ворога:

«На півночі, північно-східному та Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог зазнає втрат. Тримаємося і будемо уважні. Віримо у ЗСУ і нашу перемогу!». // УНІАН