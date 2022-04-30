Російські загарбники так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки (радіоперехоплення)

За таке «поранення» вони сподіваються ще й на грошову компенсацію від московії. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

«Да я, блин, думаю е*нуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами… Либо зах*ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?» — радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.

Та відповідає, що було б краще вистрілити собі в ногу. Однак путінський вояка, вочевидь, уже досконально вивчив це питання і відповідає, що «так нє прокатит»: «Это самострел будет, так нельзя!».

Ось такі «герої» прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися над мирним населенням. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до московії.