Російський удар по Чернігову: 6 загиблих, зокрема дитина, десятки поранених

У суботу 19 серпня росіяни обстріляли Чернігів. Наразі відомо про шістьох загиблих та 50 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру у центрі міста. Серед загиблих – дитина.

За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, ворог вдарив ймовірно балістичною ракетою.

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако поінформував, що ворог вдарив ракетою в район Красної площі і прилеглих вулиць у Чернігові. Станом на 13:00 у лікарні відвезли 11 поранених, двоє з них перебували у важкому стані.

В ДСНС уточнили, що внаслідок ворожого ракетного удару відбулося руйнування даху Драмтеатру, спалахнула пожежа. Пошкоджені скління вікон пожежної частини. Сталося загоряння у магазині, яке наразі ліквідоване.

О 13:43 відомо про шістьох загиблих внаслідок ракетної атаки росіян, серед них – шестирічна дитина, повідомили Збройні сили. На місці патрульні намагалися надати їй допомогу, але врятувати дитину не вдалося. Мати дитини перебуває у важкому стані. Постраждалих станом на зараз до 50 людей. // LB.ua