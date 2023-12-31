Росіяни намагаються використовувати родичів військовополонених проти України

Російська Федерація намагається використовувати родичів українських військовополонених проти України.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини”, повідомляє Укрінформ.

Він запевнив, що Україна робить усе можливе, щоб повернути українських військовополонених, цивільних заручників і дітей. Лубінець поінформував, що сьогодні обговорював із представниками однієї з країн-посередників необхідність розблокувати процес повернення військовополонених. Омбудсман наголосив, що обмінний процес заблокований винятково через небажання росіян.

“Росіяни хочуть використовувати родичів військовополонених проти України, проти державної влади України. Ми маємо системні факти про те, що росіяни телефонують родичам і кажуть: “Ми готові віддати, а Україна не хоче забирати”. Це неправда. Вони пропонують родичам виходити на мітинги, блокувати дороги, адміністративні будівлі. Або, наприклад, у нас є факти, коли родичів змушують фотографувати розміщення Збройних сил України, об‘єкти критичної інфраструктури і передавати їх”, – підкреслив Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що це – частина гібридної війни Російської Федерації проти Української держави, та подякував усім родичам військовополонених, які надають Україні інформацію про подібні факти.

Водночас українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (“Тайра”), визволена з російського полону торік, додала, що росіяни також вдаються до маніпуляцій, що Україна нібито не хоче обмінювати солдат – тільки офіцерів. “Вони намагаються таким чином пересварити родичів військовополонених”, – зауважила вона.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський заявив, що процес обміну полоненими з Російською Федерацією ускладнено, однак триває робота над тим, аби повернути всіх українських військовополонених.