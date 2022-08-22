“Розлетівся на тріски”: ЗСУ знову потужно вдарили по Антонівському мосту (фото, відео)

Вдень у понеділок, 22 серпня, Антонівський міст у Херсонській області вчергове атакували.

У ЗСУ офіційно підтвердили нові удари по мосту.

“Антонівський міст – один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміючи, що таку конструкцію не можна залатати відерцем бетону, вона потребує досить суттєвого ремонтування та технологічних процесів… Саме тому ми тримаємо під контролем і нагадуємо про свою присутність дистанційно”, – заявила на брифінгу речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Також вона зазначила, що ворогу не вдасться відновити Антонівський міст.

Очевидці повідомляють, що після нових ударів один із прольотів мосту обвалився, а уламки долітали до селища Антонівка, розташованого неподалік:

“Каже, роз***ашили навпіл. Моста вже немає… Він розлетівся на тріски… Осколки долітали аж до Антонівки”.

За попередніми даними, було 8-10 “прильотів”. Є інформація, що перед вибухом мостом рухалися 9 КАМАЗів з боєприпасами. Ймовірно, детонація та горіння, які видно на фото з палаючим мостом, результат попадання по автомобілях.

Наразі встановлюються всі подробиці наслідків ударів.

У росЗМІ тим часом вже встигли заявити, що це “спрацювала система ППО”.

Окупанти стверджують, що “засоби протиповітряної оборони протягом декількох хвилин працювали не менше 10 разів”.

На початку серпня українські військові кілька разів вдарили по Антонівському мосту та заявили про результати попадання.

У російських окупантів на Херсонщині через успішні удари ЗСУ почалася паніка. Повідомлялося, що у зв’язку з цим в Херсоні спостерігається масове вивезення сімей російських загарбників. // УНІАН