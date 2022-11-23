Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за вбивство рашистами двохденного немовля

Загинуло немовля, поранено породіллю та лікаря внаслідок чергового обстрілу російськими військовими Вільнянська – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 23 листопада 2022 року о 02:07 окупаційні війська знову, застосувавши ЗРК С-300, здійснили обстріл мирного населення Вільнянська. Одна з ракет поцілила по будівлі пологового відділення лікарні, загинуло немовля, поранено породіллю та лікаря. Також від ворожого обстрілу постраждав приватний сектор міста.

На місці події працюють прокурори, слідчі, експерти та співробітники екстрених служб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.