У Київській області станом на сьогодні знайшли тіла 900 вбитих росіянами українців

На території області окупованими були 180 населенхи пунктів.

Станом на 15 квітня в Київській області знайшли тіла 900 загиблих українців.

Про це на брифінгу в Ukraine Media Center повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов. За його словами, росіяни окупували 180 населених пунктів Київської області.

«Ми збираємо всю інформацію, основні напрямки – пошук мародерів, фіксація злочинів російської армії, фіксація руйнувань. Шукаємо колаборантів, тобто осіб, які сприяли окупації і підтримували армію Російської Федерації», – сказав він.

Нєбитов сказав, що убиті українці, крім масових захоронень, лежали й просто на вулицях. Отримані дані свідчать, що росіяни під час окупації намагалися встановити в захоплених населених пунктах свій режим.

Тих, хто відмовлявся, убивали. Зокрема, закатували голову Мотижинської сільради, яка відмовилась співпрацювати з окупантами. Закатували також і її сина і чоловіка.

«Сьогодні буде перетнута межа 900 тіл загиблих – цивільних – підкреслюю, яких ми виявили, оглянули і передали до судово-медичних установ. Більше 900 загблих від рук безпосередньо російської армії», – сказав він.

Нагадаємо, повністю звільненою від окупантів Київщина стала 2 квітня. Братські могили та місця масових убивств знаходили в багатьох населених пунктах, зокрема Бучі. 10 квітня між селами Мила і Мрія Київської області знайшли місце масового розстрілу людей – там було вбито пасажирів і водіїв близько 10 автомобілів. У Бузовій, що поблизу Бучі, виявили ще одну братську могилу з цивільними.

Тільки в одній могилі в Бучі знайшли тіла вбитих росіянами 280 мирних мешканців. Після відступу окупантів загиблих виявляли і на вулицях, зокрема й дітей.

Масові поховання знаходять і у Бородянці. // LB.ua