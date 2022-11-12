У Запоріжжяі розпочалася евакуація людей з району падіння касетних снарядів

Внаслідок сьогоднішньої атаки по Запоріжжю, в одному з житлових районів міста впали нерозірвані касетні снаряди. В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що вже розпочалася евакуація людей, передає УНН.

“В зоні можливої детонації нерозірваних снарядів знаходяться 6 житлових багатоквартирних будинків. Ми вже розпочали евакуйовувати звідти людей. Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу”, – зазначив він.

Куртєв додав: наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра. Зараз будинки та прилегла до них територія знаходяться під наглядом співробітників Нацполіції.

“Зберігаймо спокій, не панікуємо та слідкуємо за інформацією. Фахівці роблять свою справу”, – сказав він.

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Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні ввечері російські терористи обстріляли місто Запоріжжя – випустили снаряд із ракетного комплексу “Іскандер-К”. За його словами, ці касетні снаряди можуть детонувати в будь-який момент.