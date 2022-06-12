У Запорізькій області окупанти ставлять міни-пастки з розтяжками для цивільних
Жителям регіонів розповіли, як поводитися при виявленні небезпечного об’єкта
Окупанти, відступаючи, залишають міни-пастки з розтяжками на об’єктах цивільної інфраструктури. Центр протидії дезінформації в Telegram-каналі дав кілька порад, як поводитись у разі виявлення підозрілого об’єкта.
«У Запорізькій області зафіксовано факти встановлення окупантами мін-пасток з розтяжками. Будьте уважні та обережні під час пересування по населених пунктах, що перебували під тимчасовим контролем ворога! Окупанти дуже підступні і не гребують будь-якими способами завдати шкоди населенню України», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що після боїв залишається багато снарядів, що не здетонували, контакт з ними може нести пряму загрозу вашому життю.
Що робити при виявленні підозрілого об’єкта
- У жодному разі не чіпайте його;
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліцію (102);
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку;
- Відійдіть подалі від предмета;
- Не використовуйте мобільний телефон поблизу предмета;
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
Як уберегтися від мін
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з видавництвом «Ранок» розмістили у відкритий доступ дитяче видання у вигляді коміксу, що розповідає про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. // «Сегодня»Tweet