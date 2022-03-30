Українська розвідка продовжує оприлюднювати списки окупантів, що скоюють воєнні злочини в Україні

Кожен українець повинен знати їхні імена!

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України

Недорозвідники, ми все знаємо про вас!

Гарантуємо, що ніякий «центр» вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України!

Перегляд списку у PDF-форматі (П.І.Б., фото кожного окупанта, скан-копії їх водійських посвідчень, підрозділ, посада, військове звання): https://drive.google.com/…/1F0phTozp4vUs1jKfDQ7…/view…

Переглянути новину на офіційному сайті ГУР можна за посиланням в коментарях

Головне управління розвідки Міністерства оборони України