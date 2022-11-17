Уповноважений Верховної Ради з прав людин про російські звірства в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уражений масштабами катувань, до яких вдавалися російські окупанти над громадянами України в Херсоні.

Про це йдеться в повідомленні агентства “Інтерфакс-Україна“.

“Є різниця навіть порівняно з територіями Харківської та Київської областей… Таких масштабів я ще не бачив, а я відвідував особисто всі катівні в різних областях України. Масштаб просто жахливий”, – сказав Лубінець в ефірі єдиного національного телемарафону в четвер.

За його словами, окупанти катували українців електрострумом, ламали їм кістки, били металевими трубами, вбивали. Він зазначив, що всі свої злочини окупанти фіксували на відео.

Лубінець переконаний, що в кожному великому населеному пункті України після деокупації буде знайдено катівні, “оскільки це система, яку побудувала Російська Федерація: фільтраційний табір… військова комендатура й обов’язково при комендатурі – катівня, де катують і вбивають саме цивільних”.

Він також розповів, що в Херсоні знайдено одне місце масового поховання, де наразі правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії. Лубінець зазначив, що після того, як воєнні злочини представників російської армії буде зафіксовано, доступ до поховання отримають і журналісти.