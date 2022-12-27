В Росії закінчились сучасні “похоронки”, вже роздають надруковані ще у СРСР у 1974 році

Росія стрімко деградує у повному сенсі цього слова, країна несеться прямо у застійні 70-ті, чому активно сприяє маразматичний диктатор пенсійного віку. І для додаткового занурення у ті часи росіяни почали отримувати “похоронки”, які були надруковані у СРСР ще у 1974 році.

У РФ вже дійшли до бланків “похоронок”, які не були використані навіть за всю війну в Афганістані, зазначає видання DEFENSE EXPRESS.

Світлину саме з такою “похоронкою” знайшов блогер який якраз займається ідентифікацією та моніторингом ліквідованих рашистів.

На самій похоронці чудово все, включно з обіцянкою виплачувати пенсію та надати пільги за законодавством СРСР та мітка, що бланк надруковано на “Госзнаке” у 1974 році. Тобто цей бланк не був використаний навіть за всю війну в Афганістані.

І до речі це зовсім не перший випадок, а вже стала тенденція, яка почалась з’являтися ще наприкінці літа, але торкались “мобіків” з “ЛДНР”.

Водночас поява таких бланків, які тим паче необхідно заповнювати від руки, вкрай цікава сама по собі, бо ще на рівні весни – початку літа у РФ використовувались просто надруковані на принтері.

Причина такого ж анархізму, скоріш за все, санкції. Ще у квітні у РФ виник дефіцит крейдованого паперу, наприклад найбільше російське підприємство під брендом SvetoCopy припинило виробництво офісного паперу. А у червні з’явився дефіцит чорнил та тонера для принтерів.

Водночас папір у РФ продовжують випускати, але не білий, а жовтий, а для того, щоб пояснити що так краще, почали її називати “вінтажною”, “кольору слонової кістки”, “еко”, а також розповідати про користь для очей саме паперу брудного кольору. При цьому вартість навіть такого паперу збільшилась.