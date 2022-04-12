В Україні з початку російського вторгенння вбито 20 журналістів (список)
Національна спілка журналістів оприлюднила список працівників ЗМІ, які загинули з 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НСЖУ в Telegram.
У союзі повідомили, що тільки за офіційними даними офісу генпрокурора, станом на 3 квітня загинули 18 медійників. Серед них також представники іноземних ЗМІ.
Список убитих журналістів:
- П’єр Закжевськи
- Олександра Кувшинова
- Олександр Литкін
- Павло Лі
- Сергій Пущенко
- Євген Сакун
- Брент Ентоні Рено
- Оксана Бауліна
- Ділєрбек Шакіров
- Віктор Дєдов
- Віктор Дудар
- Лілія Гумянова
- Юрій Олійник
- Олег Якунін
- Максим Левін
- Мантас Кведаравічус
- Сергій Заїковський
- Денис Котенко
- Євген Баль
- Роман Нежиборець