В Україні з початку російського вторгенння вбито 20 журналістів (список)

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Національна спілка журналістів оприлюднила список працівників ЗМІ, які загинули з 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НСЖУ в Telegram.

В Україні з початку війни вбито 20 журналістів: список

Фото: в Україні з початку війни вбито 20 журналістів (pixabay.com)

У союзі повідомили, що тільки за офіційними даними офісу генпрокурора, станом на 3 квітня загинули 18 медійників. Серед них також представники іноземних ЗМІ.

Список убитих журналістів:

  • П’єр Закжевськи
  • Олександра Кувшинова
  • Олександр Литкін
  • Павло Лі
  • Сергій Пущенко
  • Євген Сакун
  • Брент Ентоні Рено
  • Оксана Бауліна
  • Ділєрбек Шакіров
  • Віктор Дєдов
  • Віктор Дудар
  • Лілія Гумянова
  • Юрій Олійник
  • Олег Якунін
  • Максим Левін
  • Мантас Кведаравічус
  • Сергій Заїковський
  • Денис Котенко
  • Євген Баль
  • Роман Нежиборець
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