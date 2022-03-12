Військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині і не дали встановити понтонну переправу в бік Києва
Особовий склад окупанта деморалізований.
Українські оборонці звільнили ще два населенні пункти на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».
«Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування «Північ» з кожним днем наближають час перемоги все ближче. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва», — зазначили в ОК.
Також нашим військовим вдалося захопити більш як 10 одиниць техніки ворога.
«Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії», — зазначили в Збройних Силах. // LB.ua