Викрито командира снайперського підрозділу бойовиків, який воював проти українських захисників Донецького аеропорту

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». Контррозвідка української спецслужби встановила особу командира снайперського підрозділу бойовиків.

Зловмисник разом зі своїми підлеглими вели прицільний вогонь по військовослужбовцям сил антитерористичної операції.

Встановлено факти його участі у бойових діях проти українських захисників Донецького аеропорту.

Крім того, зловмисник систематично збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України на сході нашої держави. Отримані відомості передавав представникам спецслужб РФ.

Його «кураторів» цікавила інформація щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ.

За даними слідства, бойовиком є мешканець Донеччини, який у січні 2015 року добровільно приєднався до угруповань так званої «ДНР». З того часу, брав активну участь у бойових діях проти сил АТО.

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ, суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

СБУ