Внаслідок російського артобстрілу смт Золочів загинули двоє мирних мешканців

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 червня 2022 року близько 20 години російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули 51-річна жінка та 48-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків місцевих мешканців.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура