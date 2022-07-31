Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії в Україні

Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 31 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 358. Не зазнали змін і дані щодо поранених – понад 693.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 363, Харківській – 195, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 57, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2199 закладів освіти. З них 225 зруйновано повністю.