За добу на Сході України військові знешкодили до 280 російських окупантів та 6 танків
За добу в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупанти 6 разів атакували позиції українських захисників. У результаті рашисти втратили до 280 військових та 6 танків.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання «Схід».
«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що українські воїни знищили:
• особового складу – до 280
• танків – 6
• БТР – 22
• БМП – 19
• артилерійських систем, мінометів – 6
• РСЗВ – 2
• АТ – 14
• БПЛА – 3
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