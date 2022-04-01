За добу на Сході України військові знешкодили до 280 російських окупантів та 6 танків

За добу в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупанти 6 разів атакували позиції українських захисників. У результаті рашисти втратили до 280 військових та 6 танків.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Сьогодні, 1 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» з ночі точилися важкі бої. Ворог намагався великими силами прорвати нашу оборону на окремих напрямках здійснивши 6 атак. Всі атаки російських фашистських сил були відбиті», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українські воїни знищили:

• особового складу – до 280

• танків – 6

• БТР – 22

• БМП – 19

• артилерійських систем, мінометів – 6

• РСЗВ – 2

• АТ – 14

• БПЛА – 3

Доповнення

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