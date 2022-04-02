Бывший прокурор трибуналов ООН по Югославии и Руанде Карла дель Понте призвала выдать международный ордер на арест Владимира Путина

«Путин — военный преступник», — сказала Карла дель Понте швейцарской газете Le Temps в интервью, опубликованном в субботу. По ее словам, в Украине совершаются явные военные преступления отмечает издание «Агентство«.

Дель Понте сказала, что ее особенно потрясло использование массовых захоронений, что напоминает о происходившем в бывшей Югославии. «Я надеялась никогда больше не увидеть массовые захоронения, — сказала она газете Blick. – У этих погибших есть близкие, которые даже не знают, что с ними стало. Это неприемлемо».

Среди другие военных преступлений, которые видит Карла дель Понте в Украине, – нападения на мирных жителей, разрушение гражданских зданий и уничтожение целых деревень.

По мнению дель Понте, расследование по Украине будет проще, чем по Югославии, потому что Киев сам запросил международное разбирательство. И нынешний главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан уже посетил Украину в марте.

Если МУС найдет доказательства военных преступлений, следует дойти до тех, кто принимал решения, считает дель Понте. Таким образом, считает экс-прокурор, можно будет привлечь к ответственности даже Путина.

«Когда началось расследование в отношении Слободана Милошевича, он еще был президентом Сербии. Кто бы мог тогда подумать, что однажды его будут судить? Никто», — сказала она Blick.

Дель Понте добавила, что необходимо провести расследование возможных военных преступлений, совершенных обеими сторонами. В частности она напомнила сообщения о предполагаемых пытках (https://t.me/agentstvonews/117) группы российских военнопленных вооруженными людьми с украинской символикой.