Дворазового призера Олімпійських ігор підозрюють у вбивстві принципового суперника

39-річний індійський борець вільного стилю Сушил Кумар є одним із головних підозрюваних у вбивстві свого 23-річного колеги Сагара Дханкара.

Як повідомляє видання Daily Mail, ще у травні 2021 року Кумар разом із 17 спільниками влаштував розправу над Дханкаром, який був його принциповим суперником на борцівському татамі, неподалік від знаменитого стадіону Чхатрасал у Делі.

Внаслідок побиття палицями та іншими предметами Сагар від отриманих травм згодом помер. Щодо Сушила, то його разом із спільниками затримали до завершення розслідування.

Зазначимо, що Кумар, виступаючи в категорії до 66 кг, за свою кар’єру завоював дві олімпійські медалі — у Пекіні-2008 став бронзовим медалістом (у півфіналі поступився українцю Андрію Стаднику, який згодом став олімпійським віцечемпіоном), а в Лондоні-2012 завоював «срібло», поступившись у фіналі японцю Тацухіро Йонеміцу. Також в активі індійського борця звання чемпіона світу, завойоване у 2010-му в Москві. // Юрій ГРОМОВ, «ФАКТИ»