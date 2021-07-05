Генпрокуратура Беларуси требует от России выдать певицу Анжелику Агурбаш, сообщавшую правду о режиме Лукашенко

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила дело против певицы Анжелики Агурбаш и потребовала от российских властей выдать ее для ареста.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как сказано в релизе, в мае ведомство возбудило дела о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК РБ) и оскорблении президента (часть 2 статьи 368 УК РБ).

С августа 2020 года певица размещала в социальных сетях публикации, «направленные на возбуждение социальной вражды» против беларуских силовиков, чиновников и «представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь», отмечает ведомство.

Кроме того, Агурбаш публиковала вместе с «неустановленными лицами» посты, в которых оскорбляла Александра Лукашенко и обвиняла его «в совершении особо тяжких преступлений».

Певицу заочно арестовали. Ведомство направило в российскую генпрокуратуру требование выдать Агурбаш.

Певица поддерживает протестующих в Беларуси с августа 2020 года, когда в стране прошли президентские выборы. В сентябре она выходила с пикетом к беларускому посольству в Москве, где артистку попытались задержать.

Несколько дней назад Агурбаш опубликовала видеообращение, в котором рассказывала, что Лукашенко «захватил страну, людей в заложники, запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не жалеет никого». // Медиазона