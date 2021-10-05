Глава МВД Польши: Россия нелегалами тестирует надежность охраны белорусско-польской границы

Россия с помощью нелегальных мигрантов тестирует надежность охраны белорусско-польской границы, — заявил Глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

Россия с помощью нелегальных мигрантов тестирует надежность охраны белорусско-польской границы.

От результатов этой спецоперации будет зависеть степень вмешательства Москвы в польские дела, — отметил глава внутриполитического ведомства Польши, координатор спецслужб министр Мариуш Каминьский.

В интервью еженедельнику Sieci министр Каминьский подчеркнул, что перед лицом спровоцированного и управляемого миграционного нажима Польша должна проявить решимость и силу, потому что чем больше слабости мы сейчас проявим, тем более глубоким будет вмешательство в наши дела.

Министр напомнил, что Россия, реализуя свои интересы, всегда использовала слабости Запада. Россия и Беларусь ведут против Польши игру, в которой используют нелегальных мигрантов как инструмент оказания влияния.

«Возможно, Лукашенко рассчитывает, что таким образом он заставит Евросоюз отменить санкции и признать его законным президентом. Но важнее здесь Путин, который хотел бы контролировать поток беженцев. И при этом он может прятаться за спину белорусского диктатора, делая вид, что не имеет к мигрантам никакого отношения», — заявил в интервью еженедельнику Sieci министр Мариуш Каминьский. // Польское радио