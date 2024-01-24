Модель українського походження перемогла в конкурсі «Міс Японія-2024»

Переможницею конкурсу “Міс Японія-2024” стала модель українського походження Кароліна Шіїно, проте не всі погоджуються з її перемогою через європейську зовнішність дівчини.

Про це повідомляє BBC News.

26-річна модель народилася в Україні, у віці п’яти років переїхала до Японії й виросла в японському місті Нагоя.

Вона перемогла у конкурсі, проте, в той час як одні визнали її перемогу, інші сказали, що вона не виглядає так, як має виглядати “Міс Японія”.

“Ця людина, яку обрали “Міс Японії”, навіть не суміш японки, а 100% чиста українка. Зрозумійте, вона красива, але це “Міс Японія”. Де японка?” – йдеться в публікації на X. “Якби вона була наполовину [японкою], звичайно, не проблема. Але вона етнічно 0% японка і навіть не народилася в Японії”, – йдеться в іншому коментарі.

Інші казали, що її перемога надсилає “неправильне повідомлення” іншим у країні.

“Я думаю, що японці, природно, отримають неправильне повідомлення, коли європейську людину називають найкрасивішою японкою”.

Деякі користувачі також зазначили, що її перемога може бути “політичним рішенням”.

“Якби вона народилася росіянкою, вона б не виграла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення. Який сумний день для Японії”, — йдеться в коментарі.

Організаторка конкурсу “Міс Японія” Ай Вада, повідомила, що судді вибрали Шіїно переможницею з “повною впевненістю”.

“Вона розмовляє та пише гарною та ввічливою японською мовою. Вона більше японка, ніж ми”, — сказала Вада.

Шіїно на початку минулого року після отримання японського громадянства сказала, що вона “може не виглядати японкою”, але її розум “став японським”, оскільки вона виросла в Японії. // Букви