Нагороджений Путіним Сійярто виступив на тлі провокативної мапи «Великої Угорщини» на заході партії Орбана

На заході, організованому керівною партією Угорщини “Фідес”, використали провокативну мапу “Великої Угорщини” – у кордонах до кінця Першої світової війни.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

“Фідес” організувала подію з назвою “Мир та безпека”. На ній виступав у тому числі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Численні користувачі Twitter звернули увагу, що на основному банері події зображена Угорщина у її нинішніх кордонах і так звана “Велика Угорщина” – у кордонах, які мала до Тріанонського мирного договору. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Мапа вже викликала негативну реакцію румунського євродепутата Влада Георге.

“Угорщина – країна-член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС… Це огидно й обурливо”, – наголосив він.

Hungary (a Member State) is undermining Romania’s sovereignty (another Member State) 🤬 In the pic attached you can see the flag of Great Hungary, which includes a region belonging to 🇷🇴!! This is disgusting & outrageous! @PM_ViktorOrban #Hungary #Romania #EU #sovereignty pic.twitter.com/4gLZZN1wFg — MEP Vlad Gheorghe (@VladDanGheorghe) April 20, 2023

Зазначимо, використання мапи “Великої Угорщини” та згадки про неї вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах Будапешта із сусідами.

Так, у листопаді 2022 року угорський прем’єр Віктор Орбан спричинив дипломатичний скандал, коли прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена мапа “Великої Угорщини”.

При цьому, Угорська федерація з футболу продовжує добиватися права використовувати мапу на європейських футбольних матчах.

Кілька років тому обурення викликав угорський пам’ятник до 100-річчя Тріанонського мирного договору з мапою “Великої Угорщини”.

Детальніше на цю тему – у статті: Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.