Охоронці ТЦ накинулися на жінку і задавили її насмерть

Поліція розслідує інцидент із застосуванням сили в торговельному центрі Iso Omena у фінському місті Еспоо за статтею кримінального кодексу “Заподіяння смерті з необережності”.

Про це повідомляє УНН з посиланням на YLE.

Як повідомляє поліція, на підставі наявної інформації у скоєнні злочину підозрюють кількох людей.

7 січня в торговому центрі Iso Omena в Еспоо охоронці силою намагалися затримати жінку. Очевидці розповіли, що четверо охоронців поклали жінку на підлогу і навалилися на неї, через що жінка померла на місці. Пізніше її намагалися реанімувати, але безуспішно. Судово-медичне розслідування причин смерті відбудеться наступного тижня.

За словами опитаних інформагенством STT свідків події, загибла не поводилася агресивно. Працівник сусіднього магазину сказав Yle, що застосування сили було надмірним.

За безпеку в ТЦ Iso Omena відповідає компанія Securitas. Її представник висловив співчуття родичам і близьким загиблої. За його словами, охоронці виконували свої звичайні обов’язки.