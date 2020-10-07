Полицейский угнал «Мерседес», который организатор заказного убийства передал киллеру

Так преступник хотел оплатить смерть своей матери

Угнать автомобиль, которым организатор заказного убийства планировал расплатиться с киллером, рискнул оперативный дежурный одного из отделов полиции в Южном округе Москвы. Коллеги из управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве не оценили оригинальный способ обогатиться и разоблачили сквалыгу.

Как стало известно «МК», «золотым тельцом» для офицера полиции стал старенький «Мерседес Бенц S350» 2003 года выпуска. Прошлой осенью иномарка оказалась на стоянке полицейского участка после того как ее фактический владелец был задержан за попытку заказного убийства собственной матери. 37-летний ранее судимый наркоман со стажем устал от ее нравоучений и предложил знакомому по зоне уголовнику убить женщину за 200 тысяч рублей и автомобиль. Но киллер выдал заказчика полицейским. Его задержали прямо в «Мерседесе», который мужчина собирался передать исполнителю в качестве гонорара. У отморозка началась ломка, и его отправили в нарколечебницу, а машина в качестве вещдока осталась стоять во дворе здания ОМВД на Харьковской улице. Ключи и документы на «Мерседес» до поры до времени хранились в сейфе в помещении дежурной части. Дежурный по ОМВД вскоре ушел в отпуск, но как-то заехал на службу по делам, нашел в шкафу техпаспорт и решил использовать иномарку по собственному усмотрению. Сначала он перегнал автомобиль к своему дому, затем нашел покупателя и продал ему «Мерседес» по заниженной цене. Офицер сделал скидку из-за того, что коробка передач постоянно перегревалась. Подпись продавца дежурный изящно подделал.

Обман вскрылся почти случайно. Формально настоящим хозяином иномарки числился не обвиняемый в попытке в заказного убийства, а тот, кто незадолго до всей этой истории продал ему «Мерседес». Он узнал, что машина является уликой в уголовном деле, в один из дней попросил супругу «проведать» «железного коня» и очень удивился, когда узнал, что автомобиль пропал с полицейской стоянки. Далее к делу подключились сотрудники УСБ, и алчного дежурного довольно быстро задержали. Он добровольно возместил ущерб новому владельцу «Мерседеса» и, видимо, поэтому заслужил не слишком суровое наказание. Нагатинский суд приговорил полицейского к 2,5 годам лишения свободы условно.