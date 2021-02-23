Принявшему православие и российкое гражданство актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании

Известному французскому актеру Жерару Депардье было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает AFP.

Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года.

Следствие было прекращено в июне 2019 года, власти не обнаружили состава преступления. Сам артист опровергал обвинения со стороны девушки.

В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. Затем, в октябре прошлого года, сообщалось о том, что судебный следователь возобновил расследование.

Французский актер, получивший в 2013 году российское гражданство, принял православие в сентябре 2020 года.