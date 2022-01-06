Признание Крыма и автономия для русских – условия Кремля за «помощь» Казахстану?

В обмен на помощь ОДКБ Казахстану в подавлении протестов в стране, Россия выдвинула казахстанским властям четыре условия.

Об этом сообщает турецкое издание Akit. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на национальном канале Habar 21, подтвердил, что попросил президентов стран-участниц ОДКБ (Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения) помочь навести порядок в его стране.

«Я встречался с лидерами стран-участниц организации. Я попросил их помочь Казахстану преодолеть эту террористическую угрозу… Я жду быстрых шагов для обеспечения безопасности», — сказал Токаев в обращении.

После этого заявления президента Токаева, как утверждает Akit, Россия выдвинула определенные условия, чтобы помочь Казахстану. «Эти условия включали признание аннексии Крыма, восстановление русского языка в качестве второго официального языка, предоставление России военных баз и автономию для русских меньшинств», — пишет турецкое издание со ссылкой на свои источники в Нур-Султане. // УНИАН