Расистское поведение финской полиции зачастую остается безнаказанным

Полицейские нередко становятся свидетелями расистского поведения своих коллег, следует из журналистского расследования, проведенного  изданием Yle.

Новостная служба Yle ознакомилась с документацией, посвященной мониторингу деятельности полиции, а также проинтервьюировала более десятка полицейских. Они рассказали о случаях расистских высказываний или неподобающего поведения коллег по отношению к представителям меньшинств.

Свидетельством одного из таких случаев послужила звукозапись, сделанная почти восемь лет назад жертвой гнева сотрудников полиции. На записи слышны ругательства, оскорбления и расистские высказывания полицейских в адрес задержанного иммигранта.

Несмотря на рассказы интервьюируемых, во внутренней проверке полиции расизм со стороны полицейских почти не всплывает. За последние несколько лет подобных случаев было зафиксировано четыре.

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Столкнувшимся с расизмом и издевательствами со стороны полиции иммигрантам зачастую не хватает доказательств, чтобы привлечь полицейских к ответственности. Фото: Antti Haanpää / Yle

Генеральная прокуратура, в свою очередь, рассмотрела порядка 30 заявлений о расистском поведении сотрудников полиции в период с 2018 по 2020 год. Ни одно из них не привело к проведению предварительного расследования.

Как утверждает старший инспектор Полицейского управления Микко Эрянен, жалобы и уголовные дела, заведенные против сотрудников полиции, не указывают на распространенность расистского или предвзятого отношения в рядах полицейских.

Он добавляет, что в последние годы в полиции принимаются меры по пресечению неправомерных действий полиции, к примеру, посредством анонимных заявлений на поведение коллег.

— Расистское поведение никоим образом не является частью профессиональной культуры полицейских. Полиция должна относиться ко всем равноправно.

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