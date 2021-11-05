Российский дипломат найден мертвым у посольства в Берлине. Его считали сотрудником внутренней разведки ФСБ

Российского дипломата обнаружили мертвым у здания посольства РФ в Берлине. По предварительным данным, на теле мужчины обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты.

В российском посольстве произошла необъяснимая смерть. Дипломат был найден мертвым на тротуаре перед зданием дипмиссии в Берлине. Как сообщает Tagesspiegel.de, это произошло еще 19 октября в 7.20 утра. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. В материале говорится, что по предварительным данным полиции смерть наступила от падения с высоты.

Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года, говорится в отчете. При этом, как пишут немецкие СМИ, спецслужбы Германии якобы считали этого дипломата замаскированным сотрудником российской внутренней разведки ФСБ, связанным с высокопоставленным чиновником второго директората ФСБ.

По некоторым данным, он мог работать по делу об убийстве в Тиргартене летом 2019 года.

Немецкой полиции неизвестны обстоятельства, при которых мог погибнуть российский дипломат.

В настоящее время по данным немецких СМИ тело погибшего уже доставлено в России. В ответ на запрос немецких журналистов российское посольство заявило, что речь идет о трагической случайности, которая не комментируется по этическим соображениям. // МК

Как пишет российское издание The Insider, погибшего дипломата зовут Кирилл Жало. Он являлся сыном главы Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало. Именно это управление занималось внесудебными казнями активистов и журналистов в России, в том числе отравлением Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы нервнопаралитическим веществом “Новичок”.