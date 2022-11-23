У США сталася стрілянина в супермаркеті: загинуло 7 людей, включаючи самого нападника

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У США озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті Walmart. Щонайменше сім людей загинули у вівторок увечері, 22 листопада. Інцидент стався у місті Чесапік, штат Вірджинія. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на представника місцевого поліцейського управління Лео Косінскі.

За словами Косінскі, протягом 30-45 хвилин після прибуття на місце події співробітники правоохоронних органів виявили “безліч загиблих і безліч поранених”. Рятувальні та тактичні групи увійшли до магазину, щоб швидко вжити заходів, додав він. За словами поліцейського, у магазині був лише один стрілець, і він мертвий.

Як зазначається, напад стався о 22:12 за місцевим часом. Мотиви чоловіка поки що невідомі, підозрюваний діяв сам. На місце злочину оперативно прибули рятувальники та тактичні групи, аби вжити відповідних заходів.

Невдовзі представник поліції розповів Мішель Вульф з WAVY, що загинуло не більше 10 людей. Але точних даних про кількість жертв і потерпілих правоохоронці все ще не можуть назвати. Невдовзі з’явилась інформація, що внаслідок стрілянини загинуло 7 людей, включаючи самого нападника.

У компанії Walmart вже заявили, що шоковані трагічною подією і тісно співпрацюють із поліцією. «Ми шоковані цією трагічною подією в нашому магазині в Чесапіку, штат Вірджинія. Ми молимося за тих, хто постраждав, спільноту та наших однодумців. Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами та зосереджені на підтримці наших однодумців», – йдеться у заяві.