В Британии преступник, скрывающийся от властей, не вынес соседей на карантине и сдался полиции ради тишины и покоя в тюрьме

В английском городе Сассексе, находящийся в розыске преступник сдался полиции, чтобы побыть в тишине и покое. Он больше не мог находиться в обществе людей, с которыми жил рядом во время карантина.

Как пишет BBC, инспектор полиции Даррен Тейлор написал в Твиттере, что мужчина сдался в среду. Он находится под стражей и направляется в тюрьму. Там у него будет возможность побыть в одиночестве. Свою запись полицейский снабдил гифкой с изображением персонажа мультфильма.

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ

— Inspector Darren Taylor (@InspectorDarren) February 18, 2021