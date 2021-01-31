В Санкт-Петербурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Сенной площади, после того как толпа попыталась отбить задержанных

В Санкт-Петербурге полиция применила слезоточивый газ против протестующих на Сенной площади, после того как толпа попыталась отбить задержанных.

Кроме того, на Бородинской улице идут жесткие задержания. ОМОН вылавливает людей, отставших от основного шествия.