Как сообщает «Фонтанка», именно на Бородинской были зафиксированы первые пострадавшие.
Одного из участников акции полицейские при задержании ударили электрошокером, и мужчина потерял сознание. В бессознательном состоянии его отнесли в автозак, где у пострадавшего начались судороги. Мужчину поливали водой, пытаются откачать, сообщает телеканал RTVI.
⚡️⚡️⚡️в Петербурге против людей используют электрошокеры.
Видео: RTVI pic.twitter.com/l0BqXUFsMA
— Snob (@snob_project) January 31, 2021
Как рассказал задержанный журналист «Новой газеты» Серафим Романов, в автозак, где он находится, внесли человека без сознания — того, которого избивали впятером на Бородинской pic.twitter.com/nnBmkgQvvu
— KiNote (@KiNoteINFO) January 31, 2021