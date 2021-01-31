Как сообщает «Фонтанка», именно на Бородинской были зафиксированы первые пострадавшие.

Одного из участников акции полицейские при задержании ударили электрошокером, и мужчина потерял сознание. В бессознательном состоянии его отнесли в автозак, где у пострадавшего начались судороги. Мужчину поливали водой, пытаются откачать, сообщает телеканал RTVI.

 

 

 

 

 