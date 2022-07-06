В России задержали подозреваемого в убийстве 9 человек, которого не могли найти 20 лет

В феврале 2002 года в Луховицком районе Подмосковья произошло массовое убийство: неизвестный зарубил топором сразу семь человек, в том числе девятилетнюю девочку. Сразу после происшествия прокуратура возбудила уголовное дело, а полиция задержала нескольких подозреваемых. Но никого из них не осудили — преступление так и осталось нераскрытым.

Через месяц в Рязанской области произошло другое убийство — в городе Ряжске обнаружили трупы двух человек. Поначалу два этих преступления никто не связывал, но прошло 20 лет и следователи наконец вышли на подозреваемого.

Следствие считает, что убийство девятерых человек двадцать лет назад — дело рук одного мужчины, 49-летнего Анатолия Маркова. По версии следователей, Марков убил девять человек из-за внезапно возникших неприязненных отношений.

Последнее время мужчина жил в Ставропольском крае, где и был прописан. Но 5 июля Марков «сменил» прописку — мужчину задержали и поместили в ИВС в Подмосковье. Если его признают виновным, мужчина может сесть в тюрьму до конца жизни. // Baza