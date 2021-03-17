В России задержана чемпионка, работавшая героиновой «закладчицей»
Спортивная карьера талантливой фристайлистки закончилась рано
Mash сообщает о задержании на западе столицы бывшей чемпионки России по лыжному фристайлу 25-летней Анны Орловской. В сообщении указывается, что женщину взяли с поличным с партией героина.
По данным телеграм-канала, спортсменка была задержана на Рублевском шоссе с несколькими свертками наркотиков, мобильными телефонами и связкой ключей.
«Она работала закладчицей», – говорится в сообщении.
Указывается, что при задержании подозреваемая созналась, что перед полицейской операцией «успела сделать закладочку на Крылатских холмах».
Life сообщает, что наркотики Орловская якобы покупала через интернет и часть оставляла себе, остальное перепродавала.
«Орловская употребляла около года и до сих пор сидит на наркотиках», — говорится в сообщении.
Официальных комментариев правоохранителей пока не поступало. // МК