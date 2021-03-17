В России задержана чемпионка, работавшая героиновой «закладчицей»

Спортивная карьера талантливой фристайлистки закончилась рано

Mash сообщает о задержании на западе столицы бывшей чемпионки России по лыжному фристайлу 25-летней Анны Орловской. В сообщении указывается, что женщину взяли с поличным с партией героина.

По данным телеграм-канала, спортсменка была задержана на Рублевском шоссе с несколькими свертками наркотиков, мобильными телефонами и связкой ключей.

«Она работала закладчицей», – говорится в сообщении.

Указывается, что при задержании подозреваемая созналась, что перед полицейской операцией «успела сделать закладочку на Крылатских холмах».

Life сообщает, что наркотики Орловская якобы покупала через интернет и часть оставляла себе, остальное перепродавала.

«Орловская употребляла около года и до сих пор сидит на наркотиках», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев правоохранителей пока не поступало. // МК