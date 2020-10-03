Замгенпрокурора о суде по делу МН17: «Наша цель — установление истины и привлечение к ответственности всех виновных»

В Нидерландах идет судебный процесс по делу о крушении самолета Boeing 777 Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 человек. Перед судом заочно предстали четверо обвиняемых — трое россиян и один украинец. Это — бывший офицер ФСБ, экс-министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин, полковник российского ГРУ, глава ГРУ «ДНР» Сергей Дубинский и подполковник ГРУ Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР». Им предъявлены обвинения в транспортировке ЗРК «Бук», которым был сбит малазийский Boeing.

Но в минувший понедельник, когда начался второй блок третьей сессии слушаний по делу MH17, председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус принял решение перенести слушания на 3 ноября и объявил перерыв. О причинах такого решения суда Гааги и дальнейшей работе международной группы следователей по делу о катастрофе малазийского самолета — в интервью изданию ZN.UA заместителя генерального прокурора, руководителя Совместной следственной группы от Украины Гюндуза Мамедова.

— Гюндуз Айдынович, почему суд принял решение перенести слушания на 3 ноября? Что произошло?

— Ожидалось, что во время этого блока слушаний защита Олега Пулатова — единственного из четырех обвиняемых, представленного на процессе адвокатами, — наконец-то предоставит часть своих запросов на расследование. Но 28 сентября адвокаты обратились с ходатайством об их подаче в ноябре. Основная причина — визит стороны защиты в РФ и необходимость обработки информации, полученной от подзащитного.

Поэтому суд принял решение о переносе слушаний на 3 ноября. Защита сможет подать свои запросы на расследование в ноябре, но должна будет объяснить, почему эти запросы не могли быть поданы ранее.

Визит адвокатов Пулатова в РФ, где они наконец, смогли провести консультации со своим подзащитным, считаю наиболее важным событием с точки зрение прогресса в рассмотрении дела. Потому что все стороны процесса могут ознакомиться с версией событий одного из обвиняемых.

Хочу напомнить, что основное внимание во время первой сессии третьего блока слушаний, состоявшихся 31 августа, было уделено вопросам позиции родственников жертв авиакатастрофы рейса МН17 и наличия у суда г. Гаага юрисдикции рассматривать иски родственников о возмещении ущерба, понесенного вследствие совершения этого преступления. Предварительная позиция суда по этому вопросу состоит в том, что у него есть право рассматривать такие требования. Также голландская сторона изучает вопрос возможности применения украинского законодательства при рассмотрении исков о компенсации и мы консультируем коллег по этому вопросу.

— Какую тактику используют адвокаты Пулатова в ходе слушаний? Они сознательно затягивают процесс?

— Не являясь стороной процесса (а дело, напомню, рассматривается в рамках национальной судебной системы Нидерландов), мы не видим возможным давать свою оценку позициям или тактике стороны защиты.

31 августа адвокаты заявили ходатайства о приобщении к материалам дела документов, касающихся допросов свидетелей, которые находятся под защитой. В понедельник суд отказал в этом, в связи с вопросами безопасности допрошенных лиц.

В целом решение касательно части запросов защиты о дополнительном расследовании судом принято еще 3 июля. В связи с тем, что встреча адвокатов с Пулатовым предоставила им много новой информации, суд дал время стороне защиты сформулировать дополнительные запросы о расследовании к следующей сессии, которая начнется 3 ноября.

— Адвокаты Пулатова обвиняют Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство над Донбассом после начала военных действий. Этот тезис активно раскручивается и российской пропагандой. Каковы аргументы украинской стороны?

— Исчерпывающий ответ на этот вопрос был предоставлен в отчете Совета по безопасности Нидерландов, который не нашел нарушений существующих на тот момент правил со стороны Украины.

— Оценка результатов расследования Совместной следственной группы (JIT) со стороны официальных властей Малайзии достаточно противоречива. Можно вспомнить хотя бы прошлогодние заявления тогдашнего малазийского премьера. Как проходит сотрудничество с малазийцами в рамках JIT? Они не тормозят расследование?

— Мы не видим проблем в работе с малазийскими коллегами. Коммуникация между участниками Совместной следственной группы и само расследование уже седьмой год базируется на принципах взаимного доверия и профессионализма. Мы работаем на один результат — привлечение к ответственности всех виновных в трагедии.

— Совместная следственная группа продолжает свою работу и после того, как в Нидерландах начались слушания по делу MH17. В чем сейчас заключается работа JIT?

— Передачей Украиной в Нидерланды уголовного производства в отношении четверых подозреваемых расследование по делу МН17 не завершается. Следственная группа продолжает сбор и анализ доказательств причастности других лиц к совершению этого преступления. JIT, в том числе и на национальном уровне, активно занимается сбором доказательной базы по всем тем, кто отдавал приказы и их выполнял.

Задачи и цели как всей международной следственной группы, так и украинских следователей и прокуроров не изменились — это установление истины в деле и привлечение к ответственности всех лиц, виновных в уничтожении рейса МН17.

— Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека иск по делу MH17. Собирается ли Украина присоединиться к этому иску?

— Присоединение к иску Нидерландов в ЕСПЧ находится в компетенции Министерства юстиции, уполномоченного представлять интересы Украины в этом суде. И этот вопрос, насколько мне известно, сейчас рассматривается.

В случае принятия соответствующего решения мы готовы продолжить координировать наши усилия и позиции с коллегами и всячески способствовать в их работе.

Автор: Владимир Кравченко; ZN.UA