«Накопительная» пенсионная афера — деньги второго уровня получат лишь посредники, не пенсионеры

Похоже, мы на пороге очередной глобальной аферы — введения в действие того, что называют накопительной системой. Соответствующий законопроект под №2683-3 зарегистрирован в мае 2021-го. Как обычно, с нарушением регламента, которым предусмотрена подача альтернативных к основному проектов на протяжении двух недель после его регистрации, то есть полтора года назад.

Но кто учитывает регламент, когда на кону большие деньги? Характерно, что как у основного законопроекта, так и у альтернативного одни и те же авторы, что может свидетельствовать о том, что либо концепция поменялась, либо политикуму предложено самому определиться с направлением внесения изменений в пенсионное законодательство, пишет издание ZN.ua.

О последнем свидетельствуют контраверсионные сообщения, поступающие из властных кабинетов исполнительной власти. То сначала говорят о дополнительных начислениях на фонд оплаты труда — для наполнения накопительной части. То потом рассказывают об уменьшении единого социального взноса и даже налога на доходы физических лиц для сохранения уровня налогообложения. Последнее не порадует местное самоуправление, бюджеты которого и так страдают от переложенных на них государственных программ социальной защиты.

В целом мир отходит от концепта обязательной накопительной системы. И не только потому, что принудительное изъятие средств у гражданина для передачи их в управление частному бизнесу нарушает его личное право распоряжаться своей собственностью. Также и экономический эффект от применения обязательной накопительной системы оказался намного скромнее ожидаемого.

Ведь такие приятные для бизнеса «длинные деньги», которые изымаются у граждан, должны вернуться к ним по крайней мере с сохранением их стоимости. А это, как показывает практика, крайне сложно, учитывая требование низкого уровня рискованности и глобальные финансовые кризисы каждые 20 лет, во время которых и сгорают те самые долгосрочные пассивы.

Однако Украине, похоже, международный опыт не писан — мы должны наступать на те же грабли, не избегая их. И можно было бы спокойно понаблюдать за очередным пирамидным экспериментом, если бы при этом создавались хотя бы классические для накопительной системы процедуры и инструменты. Это прежде всего так называемая бруттизация зарплат, то есть высчитывание средств из зарплаты, а не очередная нагрузка на работодателей.

Потом отделение страховой составляющей от государственных программ социальной защиты людям преклонного возраста. Переход на расчеты, исходя не из зарплаты, как сейчас, а из взносов в страховой пенсионный фонд. И, наконец, главное условие страховой деятельности — определение пенсионных выплат, исходя из актуарных расчетов.

При условии введения такой системы общество спустя некоторое время поняло бы бесперспективность обязательной накопительной системы, которая плавно перешла бы в условно накопительную. Которая отличается от накопительной тем, что взносы не выходят за пределы Пенсионного фонда и направляются на текущие выплаты пенсионерам.

В этом смысле система подобна существующей солидарной, но она не только справедливая, но и честная, конкурентная на рынке ценных бумаг. При этом отпадает надобность в сонме посредников, обслуживающих достаточно дорогую накопительную систему (детальнее предложенная условно накопительная система описана в материале).

К сожалению, ни базовый, ни альтернативный законопроекты не решают даже тех задач, которые ставятся перед накопительной системой. Начнем с того, что предложенная в проекте №2683 система не сбалансирована. Конечно, очень благородно и популистски обещать отдать наследникам оставшиеся средства с накопительного счета пенсионера, который не дожил до расчетного актуарного возраста, то есть среднего возраста жизни пенсионера. Но откуда тогда взять средства для выплаты пенсий тем, кто пережил эту жизненную веху? Кстати, у знаменитой чилийской накопительной системы был этот же недостаток, и, естественно, она лопнула, когда сеньоры начали переживать расчетный возраст, — на их счетах ничего не осталось.

В законопроекте № 2683 этот момент еще более циничный. Там предлагаются чисто депозитарные счета. А чтобы ни у кого не возникало иллюзий, в перечне оснований, когда действие пенсионного контракта считается законченным, кроме, естественно, смерти, есть также «полное выполнение сторонами контракта своих обязанностей по пенсионному контракту». Фактически когда закончатся деньги. Правда, лицо имеет право заключить договор страхования пожизненной пенсии с выбранной авторизованной страховой организацией, но только после достижения пенсионного возраста. С соответствующими дополнительными страховыми взносами.

Возникает резонный вопрос: зачем создавать отдельные страховые компании для обслуживания депозитных счетов, если есть банки? Просто можно законом обязать держать на депозитах средства, необходимые для обеспечения старости. И в случае, если пенсионер «заживется», то отсутствие средств на его счету не будет сопровождаться социальными потрясениями, — банк есть банк, благотворительностью не занимается. В части же заключения договора страхования пожизненной пенсии также существует отработанный механизм деятельности негосударственных пенсионных фондов.

Одним из условий работы обязательного накопительного фонда является вложение средств в реальный бизнес. Оба проекта не отвечают на вопрос, можно ли покупать государственные ценные бумаги, что для негосударственных пенсионных фондов теоретически допустимо для обеспечения достаточной ликвидности, но для обязательных накопительных является бессмысленным перекладыванием государственных средств из одного кармана в другой. Так вот, в перечне направлений использования средств есть ценные бумаги, гарантированные государством, тогда как в перечне запрещенных нет государственных ценных бумаг. То есть можно, но осторожно.

В базовом законопроекте формула расчета размера пенсий отдается на откуп регулятора, в то время как альтернативный проект вообще не заморачивается этим вопросом. Еще можно понять, что объем выплат определяется доходностью от вложенных фондом средств, но сама формула должна утверждаться в законе. А иначе нам предлагают кота в мешке: взносы заставят платить исправно, а гарантий хотя бы сохранить стоимость вложенных средств никаких.

Тогда как нынешняя система, которую беспощадно критикуют все кому не лень, включая и меня, имеет, однако, очень четкую формулу расчетов будущей пенсии, которую может расчитать каждый, воспользовавшись «пенсионным калькулятором», любезно предложенным Пенсионным фондом на его сайте.

Какие же тогда реальные мотивы введения таких странных изменений? Они недвусмысленно артикулированы в обоих законопроектах: получение посредниками — страховыми компаниями и контролирующими органами, своей доли в обслуживании системы. И если законопроектом №2653 эта доля определяется в размере 2% от объема средств, которые будут обращаться в системе, то в проекте №2653-3 успокаивают, что такой объем предполагается лишь в первый год введения новаций, а дальше, возможно, будет меньше. А если не получится, то надзорный орган «будет принимать меры влияния». Обслуживание существующей пенсионной системы стоит немногим больше 1%, и этот показатель после оцифровывания трудовых архивов значительно уменьшится.

Учитывая анонсированные правительством объемы средств, которые будут обращаться в накопительном фонде в размере 60 млрд грн, вознаграждение посредникам в сумме более миллиарда — весьма лакомый кусок, оторванный у налогоплательщиков. Ради этого можно и законопроект лоббировать, и рекламную кампанию со счастливым пенсионером на яхте с дорогим кольцом запустить. В расчете на то, что законодатель заставит людей засевать своими деньгами Поле чудес в Стране дураков.

Автор: Юрий Ганущак; ZN.ua