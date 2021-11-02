Вирус жадности. «Главное российское лекарство» от COVID-19 оказалось фуфлом, купленным в Китае и крайне токсичным

«Обычно синтез начинается с более простых молекул, которые не имеют такой относительно сложно-разветвленной структуры», — поясняет специалист по разработке лекарств. Из веществ, закупленных «ИИХР», в три стадии получается фавипиравир, говорит химик-синтетик, по его подсчетам, этого объема должно хватить на 460 курсов или 33 тысячи таблеток. «Но у таких покупок есть риски. В начале синтеза промежуточного вещества могли не соблюдаться какие-то условия и реакции шли не в идеальных условиях, а значит, продукт может содержать примеси», — говорит фармаколог.

Между тем продавцы вещества, которые поставляли вещество из Китая российским фармкомпаниям, не смогли подтвердить корреспонденту The Insider, что они сами производят этот препарат, а не закупают его где-то еще. Зато они утверждают, что вещества пользуются большим спросом у покупателей из России, и из Китая их поставляют «тоннами».

Туманный патент и опасные модификации

Но могли ли российские компании все-таки действительно синтезировать вещество самостоятельно?

Теоретически в сжатые сроки воспроизвести молекулу активного вещества возможно. В таких случаях используется патент оригинального производителя, но само описание синтеза в нем, как правило, «туманно», рассказывает The Insider научный сотрудник одного из российских фармпроизводителей (химик-синтетик). Компании специально так составляют патенты, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность.

Профессор НИУ-ВШЭ, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов считает, что за месяц можно синтезировать субстанцию, но наладка индустриального синтеза может занимать месяцы. Такого же мнения придерживается и специалист по разработке и регулированию лекарств. «Быстро разработать технологию промышленного производства невозможно. При ее создании проводятся пуско-наладочные испытания, не одна и не две опытные серии, никто не обкатанную технологию, которая существует только на бумаге, не начнет использовать для получения препарата», — говорит он.

Отдельные вопросы у профессионального сообщества вызывают сообщения гендиректора «ХимРара» Иващенко о том, что компании удалось модифицировать препарат. «В отношении лекарств никакие скрытые модификации недопустимы. Если они модифицировали что-то, то какой противовирусной активностью этот препарат обладает?» — говорит специалист-фармаколог. С ним согласен и Власов: «Если препарат изменен и воспроизведен не фавипиравир, то это лекарство должно проходить полный цикл клинических исследований».

Исследования на добровольцах

Первое исследование фавипиравира на эффективность против COVID-19 было зарегистрировано в Китае в середине февраля 2020 года. Первые результаты казались вполне обнадеживающими: госпитализированные пациенты быстрее избавлялись от вируса, а снимки грудной клетки показывали положительную динамику. Исследование с самой большой выборкой пациентов прошло также в Китае в конце февраля. В нем фавипиравир сравнивали с арбидолом (как с плацебо), и лекарство не показало эффективности. В исследовании участвовали 240 человек.

Параллельно началось сравнение эффективности фавипиравира с калетрой — лекарством от ВИЧ, которое во всем мире пробовали применять также от нового коронавируса. Для исследования отобрали 80 человек. Результаты фавипиравира оказались немного лучше калетры, однако в опубликованной в итоге статье говорится, что, так как выборка пациентов была маленькой, а дизайн исследования не совсем корректный, его нельзя считать доказательством эффективности фавипиравира, и требуются дополнительные исследования. Однако именно на эту статью ссылается Минздрав России, поясняя, почему выбрал фавипиравир как рекомендованное лекарство. Статья с результатами исследования была опубликована 18 марта, и ровно в этот же день китайский регулятор поспешил заявить об эффективности китайского лекарства от нового вируса.

В Великобритании, Франции, США, на Ближнем Востоке и в Южной Азии проводили свои исследования эффективности фавипиравира. Однако, во-первых, они исследовали оригинальный японский препарат, который производится под маркой «Авиган» или индийские лицензионные дженерики. Во-вторых, хотя некоторые из таких исследований показали эффективность препарата по сравнению с другими антивирусными лекарствами (например, ремдесивиром), речь шла о легкой и среднетяжелой форме коронавируса, так что даже если бы этим результатам можно было доверять, они все равно нерелевантны — препарат очень токсичен, и потому для лечения легких форм коронавируса применяться все равно не может.

В крупнейшей мировой базе данных о клинических исследования препаратов ClinicalTrials есть информация о том, что исследование «Авифавира» в июне 2020 года одновременно в 22 больницах проводила профессор МГУ Елена Павликова и доктор медицинских наук Никита Ломакин из ЦКБ. В августе 2020 года они опубликовали результаты исследования в журнале Clinical Infectious Diseases. Однако оказалось, что исследование спонсировали РФПИ и инновационный центр «Сколково», резидентом которого является производитель лекарства — «Химрар». Всего в исследовании участвовали 60 человек, 40 из которых получали авифавир и другие лекарства (какие — не указано), а 20 — разные антивирусные препараты, в основном гидроксихлорохин, наравне с антибиотиками и жаропонижающими.

Два человека с более тяжелым течением болезни скончались за время исследования. Авторы приходят к выводу о том, что «Авифавир» работает лучше «стандартной терапии», хотя по истечении 10 дней лечения p-критерий (уровень значимости полученных результатов, определяющий, насколько статистически значим исход эксперимента) составлял 0,155. Чем больше этот показатель, тем больше вероятность того, что полученный результат скорее случаен, чем является следствием проведенных манипуляций. В медицине обычно используется в качестве порогового показатель p-критерия не больше 0,05, иногда 0,01, то есть российские исследователи на порядок отклонились от стандартных требований. Авторы исследования подчеркивают, что именно эти клинические испытания на 60 добровольцах стали причиной того, что препарат был включен в рекомендации Минздрава.

«Этот препарат изначально исследовали против обычного гриппа, и он показал очень маленькую эффективность. Поэтому в виду его токсичности его нигде не разрешили. Разрешили только в Японии и то, как запасной вариант. В Японии также проводилось исследование его эффективности против коронавируса. И это исследование также не показало большой эффективности. В России были исследования фавипиравира, но все они очень низкого качества. Ими руководил уролог Дмитрий Пушкарь, почему это доверили урологу?», — поражается эпидемиолог Василий Власов. В мае 2020 года главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь рассказывал «Российской газете», что в Японии препарат «пришелся очень ко двору при лечении различных вирусных инфекций, включая самые сложные», хотя в действительности он никогда не применялся против болезней, а только исследовался для лечения гриппа и вируса Эбола.

Японская компания разработчик Fujifilm Toyama Chemical еще в сентябре 2020 году сообщила о низких показателях эффективности вещества фавипиравир — по данным их исследования, те, что принимали препарат, выписались из больницы через 12 дней, те, кому давали плацебо, — через 15. «Продолжительность заболевания что двенадцать, что четырнадцать дней — для меня одно и то же. Получается, что сумму в 20–25 тысяч рублей вы платите за сокращение лечения на два дня. И при этом нет данных о снижении смертности: уменьшает этот препарат ее или нет», — говорил в интервью «Известиям» доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Результаты клинического исследования одной из крупнейших фармкомпаний России АО «Р-Фарм» были опубликованы в сентябре 2020 года в российском журнале «Медицинский оппонент». В исследовании участвовала медицинский директор ООО «Технология лекарств» Ольга Филон, финансировалось исследование компанией «Р-Фарм». В испытаниях также участвовали 60 человек, 40 из которых получали фавипиравир, а еще 20 — другие препараты, которые авторы не раскрывают. Кроме того, почти все пациенты получали антибиотики, антикоагулянты и жаропонижающие, то есть стандартную одобренную Минздравом терапию. В отличие от исследования «Химрара», специалисты не привлекли к испытаниям тяжело больных пациентов, и ни один пациент не скончался. Время уничтожения вируса в организме пациентов, получавших фавипиравир, практически не отличалось от остальных пациентов, улучшение состояния пациентов наступало на 3,5 дня раньше.

Практика, при которой фармкомпании финансируют клинические испытания собственных препаратов, считается сомнительной в научном сообществе. К примеру, британский автор Бен Голдакр в своей книге «Вся правда о лекарствах: мировой заговор фармкомпаний» (Bad Pharma: How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients) приводит статистику того, что чаще всего такие исследования комплиментарны, а исследования, в которых эффективность препарата не была доказана, просто не публикуются. Кроме того, исследования часто имеют плохой дизайн, проводятся на небольшом количестве испытуемых (как произошло, к примеру, в случае с российскими дженериками фавипиравира), а результаты могут быть искажены в пользу определенного препарата.

Скорее яд, чем лекарство

В то время как эффективность фавипиравира крайне сомнительна, его опасные побочные эффекты, напротив, хорошо доказаны. Из-за своей токсичности препарат запрещен детям, беременным, кормящим женщинам, а также людям с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью. Из-за высокой вероятности негативного влияния на плод людям, принимавшим препарат, рекомендовано в течение нескольких месяцев уделять особенное внимание контрацепции. Также, при исследовании в Японии было выявлено, что применение препарата может приводить к моторным нарушениям у пациентов: синдрому беспокойных ног, а также повышенному риску падений. Эксперты считают, что это может быть связано с воздействием лекарства на центральную нервную систему.

Препараты с такой высокой токсичностью обычно применяются только в случаях, когда их эффективность высока и пациент находится в тяжелом состоянии, то есть риски от болезни перевешивают риски от применения препарата. Кроме того, токсичные препараты применяются только в больницах под строжайшим контролем врачей. В случае с российскими дженериками фавипиравира все эти требования были нарушены.

Несколько сотрудников московских госпиталей, специализирующихся на лечении коронавируса, подтвердили The Insider, что лекарства на основе фавипиравира («Коронавир» и «Авифавир») регулярно выдаются пациентам и стоят в планах лечения тяжело больных. «Изначально фармкомпании зарегистрировали российские аналоги как лекарство против тяжелых случаев болезни, которое, в силу его токсичности, должно применяться в больницах. Но на практике его выдают и при легкой форме [во время лечения на дому]», — отмечает Власов.

Врач-терапевт одной из московских поликлиник также подтвердил The Insider, что все подтвержденные случаи Covid-19 сейчас даже при домашнем режиме в Москве лечатся российскими дженериками фавипиравира.

Деньги не заразны

Массовые поставки «Авифавира» в регионы страны начались еще в июне 2020 года и с тех пор наращиваются. По расчетам The Insider на основании данных портала госзакупок, к 1 августа 2021 года власти закупили российского дженерика не менее чем на 10 млрд рублей. Только компания «Р-Фарм» напрямую поставила в больницы препарат на сумму около 5 млрд рублей. ​​Большая часть торгов была оформлена как закупка у единственного поставщика.

Первые упаковки «Авифавира», вышедшие на рынок, продавались больницам по цене в 22 тысячи рублей за 40 таблеток — фантастически высокая цена, учитывая закупочную стоимость фавипиравира в Китае (не говоря уже о том, что любая цена за неэффективное лекарство слишком высокая). Когда на рынок вышел «Коронавир», его цена для разных больниц колебалась от 3 до 5 тысяч рублей за пачку из 50 таблеток. Осенью 2020 года препарат вышел и в розничную продажу, в аптеках он стоит в районе 5 тысяч рублей за пачку. При этом на родине препарата в Японии его продажа в рознице строго запрещена и разрешено только применение в стационаре.