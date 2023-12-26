Шесть мифов о Беларуси как «партизанской республике»

Беларусь – «партизанская республика». На этом образе воспитано не одно поколение. Но изначально он построен на советских мифах, которые Василь Быков назвал «антипамятью». Партизанский миф больше скрывал, чем показывал и служил советской идеологии, оставляя без внимания другие антинацистские и одновременно антисоветские движения, – пишет издание belsat.eu.

Согласно «Беларусской энциклопедии», партизанская война – это вооруженная борьба народных масс (отдельных социальных групп и слоев) за освобождение (независимость) страны или части ее территории, национальные, социальные и другие свободы. В советское время был сформирован миф о «партизанской республике», состоявший из ряда более мелких мифов, которые и сегодня продолжают господствовать в беларусской истории, не позволяя полностью понять, что собой на самом деле представляла Вторая мировая война для беларусского народа.

Миф 1. «Всенародный характер» партизанского движения

«Всенародная борьба в тылу врага» – так описывали партизанское движение в СССР и продолжают это делать в Беларуси. В качестве подтверждения – число партизан, которое росло тем больше, чем больше времени проходило после Второй мировой войны. Начиная с 1 миллиона в 1944-м, к 1986 году официальное их количество достигло 1,4 миллиона человек, «опиравшихся на помощь и сочувствие всего населения» (П. Пономаренко. «Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941-1944», с. 7). В конце концов поняли, что так может идти до бесконечности и начали писать просто: «Свыше 1 млн партизан» (Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособие для 9 (11) кл., 2022, с. 118).

Но малоизвестный факт, что с критикой такого повышения выступил один из организаторов партизанского движения Илья Старинов (1900-2000), который объяснял, что несоизмеримо преувеличенные цифры в качестве подтверждения «всенародного характера» партизанского движения сыграют с ним злую шутку. Старинов объяснял это простой математикой: если из 70 миллионов человек, оставшихся на оккупированной территории СССР, в партизаны пошел 1 миллион человек, то выходит, что это всего 1,4 %. Если брать официальные преувеличенные цифры в случае Беларуси (374 тысячи партизан), то этот показатель составит 4,7 % (в РСФСР – 0,9%, в УССР – менее 0,9%).

Так какой это «всенародный характер»? На это ответил Илья Старинов: «Получается, что через два года после начала войны проявили советский патриотизм и показали, что они ценят свою народную власть, только от 0,17% до 1,9% населения оккупированной территории. Получается, что советский патриотизм был в несколько раз ниже, чем патриотизм народа во Франции, Югославии и многих других оккупированных фашистами странах, значительно ниже, чем в первые годы советской власти в войне против иностранных интервентов и белогвардейцев».

Илья Старинов. Источник: mycdn.me

Миф 2. «Народный подъем»

«С началом войны весь советский народ поднялся на борьбу с врагом» – так партизанская борьба характеризуется в беларусском учебнике мировой истории. «Народный подъем» на борьбу с оккупантом – образ, который целенаправленно выстраивался советской пропагандой. Именно этот миф использует Александр Лукашенко, когда делает заявление: «В случае военных действий отряды народного ополчения могут трансформироваться в партизанское движение».

Но даже официальные цифры общего числа партизан в Беларуси на конец 1941 года (12 тысяч человек) свидетельствуют, что не то что не было «народного подъема», но и почти не было «партизанского движения». Правда, это не мешало первому секретарю ЦК КП(б) Беларуси Пантелеймону Пономаренко уверять Иосифа Сталина, что «подавляющее большинство крестьян тяжело переживает потерю советской власти».

Но разве так могло быть после ужасных по своему масштабу репрессий, депортаций, коллективизации, борьбы с религией? Однако делалось это в отчетах целенаправленно: советский миф о партизанах «скорее в закамуфлированной форме, чем в открытой, служил легитимации советского режима» (Богдан Мусял. «Советские партизаны в 1941-1944 гг. Мифы и реальность, 2018, с. 9).

Руководитель Центрального штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко общается с группой витебских и могилевских партизан. Москва, июль 1942 года. Источник: Беларусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

Миф 3. Руководящая роль Коммунистической партии

«Организатором борьбы беларусского народа против оккупантов стала Коммунистическая партия» – это предложение из учебника истории Беларуси (Новик Е. К. История Беларуси, 1917-1945 гг.: учебное пособие для 10-го класса, 2012, с. 134). На самом деле так не было, но Иосиф Сталин добивался этого, когда 29 июня 1941 года подписал директиву, в которой обвинял местное партийное руководство в «благодушии», в жизни еще мирными настроениями, приказав в захваченных районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы.

Чтобы понять, что из этого вышло, представьте, как руководители сегодняшних сельсоветов, райисполкомов и облисполкомов, которые все поголовно входят в организацию «Белая Русь», вынуждены пойти в леса для организации партизанки.

Понятно, что из этого вышло, так как 18 июля 1941 года Сталин подписал еще одно постановление – «Об организации борьбы в тылу германских войск», в котором отмечал: «Между тем все еще нередки случаи, когда руководители партийных и советских организаций в районах, подвергшихся угрозе захвата немецких фашистов, позорно бросают свои боевые посты, отходят в глубокий тыл, на спокойные места, превращаются на деле в дезертиров и жалких трусов».

Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 года. Источник: otrageniya / livejournal

После провала коммунистических руководителей на местах развертыванием партизанской деятельности на начальном этапе занялось созданное в октябре 1941 года и реорганизованное в январе 1942 года 4-е управление НКВД СССР во главе с Павлом Судоплатовым. Позже, чтобы представить партизанское движение как народное, советское руководство сформировало партизанские штабы по национальному принципу, но, например, среди 83 руководителей Беларусского штаба большинство составляли не уроженцы Беларуси. В подавляющем большинстве это были номенклатурщики и чекисты.

Миф 4. О 374 тысячах «народных мстителей» и 440 тысячах «скрытого партизанского резерва»

Согласно выведенным во времена СССР цифрам, «численность беларусских партизан превышала 374 тысячи человек. Партизанские резервы составляли более 440 тысяч человек» (Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны): учеб. пособие для 9 (11) кл., 2022, с. 118). Но чтобы понять, что скрывается за официальными цифрами, проследим, как они изменились с начала войны до освобождения Беларуси в 1944-м.

«Сильное партизанское движение на беларусских землях развернулось уже осенью 1941 года» – этот тезис любят повторять идеологи. Но на самом деле на начальном этапе местное население не поддерживало созданные НКВД партизанские отряды в Беларуси (например, уже на 26 июня 1941 года в Восточной Беларуси НКВД создал 14 партизанских отрядов общей численностью 1,2 тысячи человек).

О том, как население относилось к советскому партизанскому движению в самом его начале, свидетельствует цифра этих самых партизан на конец 1941 года – 12 тысяч, половину из которых составляли как раз чекисты. На конец 1942 года эта цифра выросла до 56 тысяч человек – в основном ценой бывших советских военнопленных и переброшенных воздухом и через линию фронта военных отделов, как бригада «Железняк» на Бегомельщине. С этой целью во Владимирской области России были созданы специальные курсы, через которые прошли 3 тысячи человек, направленных в Беларусь.

Официально считается, что в течение 1943 года количество партизан увеличилось до 153 тысяч, а в июле 1944 года достигло 374 тысяч – как раз на это время и приходится массовое уничтожение нацистами беларусских деревень. Одним из существенных источников роста численности партизан на фоне успехов Красной армии на фронте и распространения слухов о грядущей мести жителям оккупированных территорий стали, как ни странно, перебежчики-коллаборанты. Пример здесь 1-я русская национальная бригада СС («Дружина № 1») во главе с Владимиром Гилем, которая после перехода на сторону партизан получила название 1-ая Антифашистская партизанская бригада.

Владимир Гиль, Глава 1-й русской национальной бригады СС. Источник: Жуков Д., Ковтун И. 1-я Русская бригада СС «Дружина»

«Скрытый партизанский резерв» – это те, кто, по подсчетам самих партизан, мог благодаря мобилизации попасть в партизанские ряды или помогал партизанам. Это весьма условная характеристика, которая на волне борьбы с «врагами народа» после освобождения и чисток тех, кто жил на оккупированной территории, стала спасательной соломинкой для людей. Как пополнялся этот «резерв», очень показательно описал Василь Быков в рассказе «Розовый туман».

На самом деле, «374 тысячи» – это в значительной степени завышенная цифра. Например, по нацистским данным, против них действовали всего около 100 тысяч партизан; по подсчету Ильи Старинова – 250 тысяч; сегодняшние историки называют цифру 200 тысяч (65% из них – беларусские партизаны). Эту цифру в принципе подтверждает количество награжденных советскими медалями партизан (180 тысяч), а также информация портала «Партизаны Беларуси», содержащего данные почти из 212,5 тысячи карточек. Однако на самом деле это партизаны не только из Беларуси, вопреки названию портала, поскольку в базу данных «попадают документы партизанских отрядов, которые боролись с фашизмом на территории Беларуси, России, Украины, Польши и других стран».

Миф 5. Об эффективности партизанского движения

По данным Беларусского штаба партизанского движения, на конец 1943 года партизаны контролировали 108 тысяч квадратных километров (58,4% оккупированной территории Беларуси), в том числе 37,8 тысячи квадратных километров было очищено от захватчиков полностью. Повторяя эти цифры, советские идеологи оставляли без внимания то, что это были обычно лесные или болотистые местности без железной дороги, что не слишком интересовали нацистов, а также то, что в партизанских зонах советские партизаны не прекращали карательных операций против местного населения.

По советским данным, в Беларуси были уничтожены 500 тысяч оккупантов и коллаборационистов, при этом самые партизаны, согласно «энциклопедии Беларуси», потеряли всего 44 791 человека. Но как это удалось с учетом того, что к весне 1944 года численность военнослужащих вермахта в Беларуси была около 160 тысяч человек? Всего же советские партизаны будто бы уничтожили 1,5 миллиона нацистов. Как метко заметил Илья Старинов, партизанские начальники занимались приписками, так как, по их сводкам, «партизаны больше уничтожали немцев, чем были их потери на Востоке, на долю советской армии ничего не оставалось«»

Согласно подсчету немецкого историка Бернда Бонвеча, партизаны во время войны уничтожили около 30-35 тысяч немецких военных. Однако намного большие потери были среди тех, кто пошел на службу к нацистам, и мирных жителей. Как замечает писатель Владимир Барташов, главной целью партизанского движения на оккупированной территории было далеко не уничтожение ресурсов немцев, на что партизаны при своей численности сильно повлиять не могли. Первейшая задача – «помешать сотрудничеству мирного населения с немцами».

Эшелон ушел под откос. Источник: Диктант Победы

Миф 6. «Рельсовая война»

11 128 эшелонов – именно эту цифру любит называть Александр Лукашенко в своих выступлениях. Если разделить эту цифру на Дни немецкой оккупации (1101), то выходит, что в среднем ежедневно на территории Беларуси партизаны пускали под откос 10 эшелонов. При этом, по официальным подсчетам, только в июле 1943 года партизаны в Беларуси пустили под откос 743 эшелона, а в августе – 467. только почему в таком случае в том же августе 1943 года вермахт в районе деятельности группы армий «Центр» получил 2159 эшелонов (на 330 больше, чем в июне) – не поясняется. Как метко замечает историк Игорь Кузнецов, даже при таких цифрах и рекордах времен «рельсовой войны» ни одна оперативная перевозка вермахта на Востоке не была сорвана, ни одна крупная наступательная операция германских войск не началась с опозданием из-за действий партизан».

Илья Старинов приводит весьма показательный пример того, что в июне-августе 1943 года на территории тыла группы армий «Центр» было проведено 33 569 боевых акций в рамках «рельсовой войны» – операции по уничтожению линий коммуникации врага в тылу. Но выяснилось, что 20 218 акций из них – это на самом деле не акции, а подорванные рельсы. Таким образом, каждая взорванная рейка превратилась в целую боевую операцию. Всего, по советским данным, партизаны уничтожили более 600 тысяч рельсов и даже вроде бы заставили немцев снимать летом 1943 года рельсы и привозить их из Германии и Франции. Но в действительности эти цифры были завышены как минимум в 4 раза. При этом самые немцы не только не завозили рельсы с Запада, а за время «рельсовой войны» вывезли на запад с территории СССР более 120 тысяч рельсов для переплавки.

Партизанские бригады и соединения на оккупированной территории Беларуси (1942-1944). Источник: Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны), 2022.

Партизанское движение в Беларуси действительно получило широкое распространение, особенно по сравнению с другими республиками СССР. Но сокрытие того, как это было достигнуто, которое имело цену и влияние на войну и жизнь тех, кто оставался на оккупированной территории, где нацисты устанавливали «новый порядок», не позволяет оценить всей трагичности Второй мировой войны для нашего народа и оставляет без внимания другие воинские формирования, сражавшиеся на территории Беларуси против нацистов, в том числе беларусские несоветские, еврейские, украинские, литовские и польские (АК) отряды.

Автор: Борис Булат

Источник: belsat.eu