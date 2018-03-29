Когда наказание ведет к преступлению

В сентябре 2013 года, в швейцарии, в Женеве, насильник был отпущен в увольнение, убил женщину-терапевта и бежал. Этот случай поверг город в ужас, поставив под вопрос всю организацию системы исполнения наказаний. «Как такое вообще стало возможно?» — задавалась вопросом пресса. Упомянутый бежавший преступник, отбывавший срок в женевской тюрьме за двойное изнасилование, был задержан в итоге… в Польше.

39-летний мужчина «подозревается» в том, что на неделей ранее он убил 34-летнюю женщину, социального терапевта, которая должна была сопровождать его вне стен тюрьмы. Ее тело нашли затем в лесу в окрестностях Женевы.

Тело 34-летней жертвы полиция обнаружила в лесу в окрестностях Женевы

В мае того же 2013-го года, в городе Пайерн осужденный за сексуальное насилие преступник вышел из тюрьмы и, формально находясь под домашним арестом, убил 19-летнюю девушку. «Вначале Мари из кантона Во, теперь Аделин из Женевы. И если, наконец, после повторного ужасного преступления со смертельным исходом, совершенного осужденным преступником, некоторые перекосы нашей правовой системы будут радикально поставлены под вопрос, то это не будет иметь ничего общего с популизмом», — писала газета «Der Bund».

Бернское издание напомнило о том, что швейцарцы в 2004 году на федеральном референдуме поддержали законодательную инициативу, которая устанавливала новый порядок отбытия наказания для лиц, совершивших преступления с применением сексуального насилия. Таких людей предлагалось расценивать как «исключительно опасных и не подверженных терапии» и заключать под стражу пожизненно.

Но система правосудия в Швейцарии в данном случае не поспевает за мнением народа. «Преступления будут всегда. Однако высшим цинизмом было бы настаивать на правах человека в отношении насильника. Право на жизнь и право на личную неприкосновенность должны иметь больший вес, нежели абстрактные права человека», — требовала газета из Берна «Der Bund».

Автоматическое, пожизненное…

Среди депутатов швейцарского парламента растет сейчас убежденность, что необходимо более жесткое и последовательное отношение к преступникам. «Не должно такого быть, чтобы каждые три месяца женщина становилась жертвой бывшего заключенного, или даже человека, отбывающего в данный момент свое наказание», — подчеркивает депутат парламента от социалистов Маргрет Кинер Неллен (Margret Kiener Nellen). Она считает, что режим содержания насильников надо ужесточить. «Я попрошу парламентскую Комиссию по вопросам права собрать внеочередную сессию «Конференции кантональных министров юстиции и полиции» («KKJPD») с тем, чтобы всем вместе проанализировать, что именно кантоны (субъекты федерации) могут улучшить в системе исполнения наказаний».

Для представительницы консервативной «Швейцарской народной партии» («SVP») Натали Рикли этого недостаточно. «Преступникам все время дается второй, третий или даже четвертый шанс. С этим пора покончить», — требует она в статье, опубликованной в газете «SonntagsZeitung». Депутат намерена внести в парламент предложение автоматически применять пожизненное заключение для тех, кто повторно совершил жестокие преступления, связанные с сексом и насилием. Кроме того, она хочет, чтобы судьи и эксперты несли ответственность в случае, если лицо, получившее УДО или отбывающее заключение в облегченном режиме, совершит новое преступление.

В перспективе это предложение депутата из Цюриха может быть принято. «Мы действительно должны изучить возможность ввести пожизненное заключение за повторные преступления», — говорит Виола Амхерд (Viola Amherd), глава парламентской фракции Христианско-демократической народной партии (CVP). А депутат Бернард Гуль (Bernhard Guhl) от Бюргерско-демократической партии (BDP), хотя и заявил в интервью «SonntagsZeitung», что «у каждого должен быть второй шанс», но все-таки подчеркивает в итоге: «Население нужно защищать от рецидивистов».

Хронология рецидивов

«Дело Мари»

В середине мая 2013 года 36-летний мужчина из Пайерна убил свою 19-летнюю подругу Мари. Преступник уже был осужден в 2000 году за убийство и изнасилование к 20-ти годам лишения свободы. В момент совершения нового преступления он жил под домашним арестом.

«Дело Жана-Луи Б.»

В июне 2011 года заключенному Жану-Луи Б, особо опасному насильнику и убийце, удался побег во время прогулки с сопровождением на Невшательском озере. Пять дней спустя его смогли арестовать в одном из местных ресторанов.

«Дело Люси»

4 марта 2009 года молодой безработный из г. Баден завлек 17-летнюю девушку в свою квартиру и убил. Он уже отбыл тюремный срок за попытку убийства, но вышел на свободу и считался полностью излеченным.

«Убийца девушек по вызову»

Мужчина, ранее осужденный за целый ряд жестоких насильственных сексуальных преступлений, зарезал в 2008 году в своей квартире в кантоне Тургау 30-летнюю девушку по вызову родом из Таиланда. Во время процесса эксперты оценили преступника как неисправимого садиста.

«Дело Кати Веч»

Катя Веч (Katja Vetsch) из Санкт-Галлена, 13-летняя школьница, была в 1996 году ограблена, избита, изнасилована и выброшена в местный канал. Притворившийсь мертвой, она смогла избежать дальнейшего насилия со стороны преступника-рецидивиста. Ее крестная мать Анита Хаабан (Anita Chaaban) выдвинула законодательную инициативу о пожизненном заключении для насильников, которая в 2004 году была одобрена швейцарцами на федеральном референдуме.

«Дело Паскаля Бруманна»

Осужденный за одиннадцать изнасилований и за два убийства на сексуальной почве и содержавшийся в тюрьме г. Регенсдорф в кантоне Цюрих Эрих Хауэрт (Erich Hauert) убил в 1993 году, во время отпуска из тюрьмы, 20-летнюю Паскаль Бруманн (Pasquale Brumann) в лесу под г. Цолликерберг.

Положительный отклик полиции

Мнение парламентариев совпадает с убеждениями большинства членов «Конференции кантональных министров юстиции и полиции». Ее президент Ханс-Юрг Кезер (Hans-Jürg Käser) отметил в интервью газете «Sonntags Zeitung», что судьи в будущем могли бы выносить «больше приговоров, предусматривающих тюремное заключение, и меньше прибегать к другим мерам».

Как и Натали Рикли, он убежден, что одобрение в 2004 году инициативы о пожизненном заключении преступников-насильников привело только к тому, что суды стали массово выносить приговоры, в основе которых лежали, прежде всего, терапевтические меры воздействия на преступников, избегая отправлять преступников за решетку.

Правда, в рядах «KKJPD» нет полного единства по данному вопросу. Немецкоязычные кантоны установили в отношении насильников более строгий режим содержания под стражей, нежели регионы, говорящие на французском языке. В связи с этим вице-президент «Конференции» Беат Филлигер (Beat Villiger) требует на страницах газеты «SonntagsBlick» единых стандартов при вынесении приговора и отбывании наказания для всех насильников во всех кантонах.

Пенитенциарные системы кантонов Восточной, Северной и Центральной Швейцарии должны быть, по мнению Филлигера, объединены в единую кооперационную структуру (конкордат, как говорят в Швейцарии). Впрочем, его непосредственный начальник не слишком ценит идею слияния. «Чем больше организация, тем труднее ее всю удержать в поле зрения». — говорит президент «KKJPD» Ханс-Йорг Кезер. «Было бы заблуждением считать, что полная унификация правил предупредит в будущем подобные преступления».

Языковые границы тюремной системы

Для тех, кто работает в сфере исполнения наказаний, ясно, что убийства обеих молодых женщин преступниками-рецидивистами стали результатом так называемого «картофельного рва» («Röstigraben») — языковой границы, отделяющей в Швейцарии немецкоязычные кантоны от франкоязычных. Об этом, в частности, писало швейцарское новостное агентство «sda». Эксперт в области исполнительного производства Бенджамин Бреггер (Benjamin Brägger) раскритиковал тот факт, что тюремные психиатры в Западной (франкоязычной) Швейцарии «в первую очередь действуют как терапевты, стоящие на стороне больного и старающиеся облегчить «страдания» заключенного».

В немецкоязычной Швейцарии психиатрия видит себя, скорее, частью системы правосудия, и ориентирует лечение на то, чтобы избежать рецидива. «Здесь выступают за терапию, ориентированную конкретно на данное преступление», — отмечал в интервью газете «Zentralschweiz am Sonntag» Франк Урбаньок (Frank Urbaniok), главный врач психиатрически-психологической службы кантона Цюрих, ведущий эксперт в области судебно-медицинской психиатрии в Швейцарии.

Бенджамин Бреггер рекомендует улучшить обмен информацией между психиатрами и правоохранительными органами Западной Швейцарии. С этой целью немецкоязычные кантоны, по результатам референдума 2004 года, создали группу под руководством Франка Урбаньока. В ней каждый случай совместно рассматривают психиатрически-психологическая служба, социальный работник и все вовлеченные лица вплоть до директора тюрьмы, где находится заключенный. «Франкоязычной Швейцарии нужно нагнать 15-20 лет развития системы с целью ее лучшей организации и специализации», — констатирует Б. Бреггер, преподаватель Университетов Берна и Лозанны.

Необходимость реформ

Министр полиции и юстиции кантона Во Жаклин де Кваттро (Jacqueline de Quattro) понимает, что франкоязычные кантоны должны очень многое нагнать и модернизировать в своих системах исполнения наказаний. «Мы находимся на скользкой дорожке, наша система (исполнения наказаний) явно свернула в своем развитии не туда», — заявила она на прошлой неделе в интервью газете «NZZ am Sonntag». С ее точки зрения, государство, наконец, должно перестать носиться с заключенными и стать на сторону их жертв.

По ее убеждению, «в западных франкоязычных кантонах страны защита интересов преступников оказалась развитой просто непомерно, и это даже несмотря на то, что степень загруженности наших тюрем куда выше этого же показателя в отношении тюрем немецкоязычной части страны», — говорит Ж. де Кваттро. Причину такого положения она видит во влиянии французской гуманистической традиции, в соответствии с которой права отдельного человека оказываются важнее интересов общественного блага.

Две смертельных трагедии в течение всего лишь четырех месяцев являются, с ее точки зрения, не совпадением, а «системной ошибкой, в ходе которой судебная машина слишком много возится с преступниками, выделяя на их реабилитацию огромные ресурсы. Однако я лично не согласна более терпеть такое положение вещей», — пишет Ж. де Кваттро, призывая к унификации условий исполнения наказаний для преступников, совершивших деликты на сексуальной почве, и избавиться от кантонального «лоскутного одеяла» в этой сфере.

Автор: Ренат Кюнци (Renat Kuenzi) и агентства новостей.



Перевод с немецкого и адаптация: Людмила Клот., Swissinfo.ch