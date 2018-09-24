Гауляйтер из МММ. Почему Кремль делает ставку в «ДНР» на мошенника

В первые часы после громкого убийства главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко в пропахшем порохом донецком воздухе повис главный вопрос: кто станет его преемником на посту «главы ДНР»? Сначала главное кресло на короткое время занял Дмитрий Трапезникова из ближайшего окружения Захарченко, которого спешно объявили «исполняющим обязанности главы республики». В первые дни после гибели главаря террористов казалось, что его команда удержится у власти, однако вскоре стало понятно, что у Москвы совсем другие планы и стаю Захарченко решили зачистить.

Уже 7 сентября «генпрокуратура ДНР» объявила назначения Трапезникова незаконным. В тот же день «народный совет ДНР» объявил главой «республики» Дениса Пушилина. Назначение это, само собой, было продиктовано из Москвы, которая таким образом поставила в Донецке своего нового гауляйтера.

Группировка Захарченко после его гибели продержалась у власти всего неделю и была разгромлена за считанные дни. Сразу после назначения Пушилина Донецк спешно покинул Александр Тимофеев, второй человек в «ДНР». Вслед за ним отправился в Россию потенциальный преемник Дмитрий Трапезников, а за ним и советник Захарченко Александр Казаков из Москвы и еще несколько более мелких членов клана. Сомневаться в том, что такой быстрый и массовый выезд людей Захарченко не был спонтанным и всю камарилью настойчиво убедили покинуть Донецк какие-то люди, отказать которым было невозможно, не приходится.

Ходаковского не выпустили из России в ОРДЛО, чтобы не мешал Пушилину победить на «выборах главы ДНР». Сразу видно, что Россия уважает и ценит мнение жителей Донбасса. Самое смешное, что при «кровавом фашистском украинском режиме» Ходаковский мог бы спокойно уволиться из СБУ и пойти в политику. Хоть в региональную, хоть всеукраинского масштаба. Мог бы спокойно в выборах участвовать, никто бы и слова не сказал. Ну и как, не хочет ли Донбасс теперь восстать? Почему не вижу на улице толп возмущённых граждан, у которых отобрали их выбор? Денис Казанский

Денису Пушилину в этих обстоятельствах прилагать усилия и бороться за власть не пришлось. После своего назначения он быстро подписал указы об освобождении людей Захарченко с министерских должностей и заменил их другими, уже своими кадрами. Никакого сопротивления такие действия не встретили. Учитывая скорость и легкость, с которой команда погибшего главаря была отстранена от власти, сомнений в том, что его ликвидацию организовала именно российская сторона, не осталось.

Если бы Захарченко был действительно жертвой украинского ДРГ, не было бы никакого смысла так быстро и решительно убирать из Донецка его людей. Бывший украинский журналист Александр Чаленко, который в 2014 году сбежал в Россию, уже написал, что, по его информации, людям Захарченко вообще закрыли въезд на территорию «ДНР». По его словам, именно на Тимофеева и Трапезникова в результате будет возложена ответственность за отжимы, распилы и хищения прошлых лет. Их дальнейшая судьба пока еще решается.

Ирония событий заключается в том, что еще в начале июня 2018 в российских СМИ писали о решении заменить Захарченко на Пушилина, которое к тому времени уже приняли в Кремле. Сам Захарченко тогда даже прокомментировал эту информацию, назвав ее фейком. Однако прогнозы оправдались. Хотя мало кто ожидал, что освобождение от Захарченко будет таким уж громким в прямом и переносном смысле ...

Сама фигура Дениса Пушилина по понятным причинам не вызывает в Донецке восторженных отзывов. Бэкграунд нового главаря «ДНР» известен: к 2014 году он был участником финансовой пирамиды МММ, то есть, говоря по-простому, мелким мошенником. Никаких заслуг перед «русским миром» за ним до весны 2014-го замечено не было. В отличие от многих других организаторов «русской весны» он никогда не был активным участником пророссийских партий и движений, не выступал на митингах, и не заседал на круглых столах, да и вообще не играл никакой роли в политической жизни города или региона. Если Губарев, Пургин, Хряков, Лягин и другие хедлайнеры пророссийских митингов были в общем известны в донецких политических кругах, то Пушилина никто не знал. Даже свою единственную попытку пройти в Раду от партии «Мы имеем Цель» (МММ) он делал в 2012 году почему-то не на Донбассе,

Появление Пушилина на донецкой политической сцене в 2014-м и его стремительный взлет вообще можно считать одним из главных чудес периода 2014-2018 годов. Как известно, антиукраинское восстание в Донецке с первых дней возглавлял Павел Губарев, который объявил себя «народным губернатором» 1 марта 2014-го. Однако пробыл на коне недолго. Уже 6 марта он был арестован СБУ, на его место стал претендовать ранее никому не известный Роберт Доня, назвавшийся «заместителем народного губернатора».

Команда Губарева Доню не признала, некоторые называли его провокатором. Но российские СМИ стали позиционировать его как преемника Губарева, и поэтому значительная часть активистов последовала за ним. Доня оказался откровенно слабым лидером. Активность пророссийских протестов стала спадать, но, в отличие от Губарева, ему удалось продержаться во главе движения почти целый месяц, пока СБУ не арестовала и его. Произошло это только 4 апреля. По какой причине спецслужбы выжидали так долго, непонятно до сих пор. Но нас в данном случае больше интересует не судьба самого Роберта Дони, а то, кто появился на сцене после его ареста.

5 апреля новым «заместителем народного губернатора» вместо арестованного Дони объявили так же никому не известного Дениса Пушилина. И в его случае не понадобилось даже прилагать какие-то усилия, чтобы утвердить себя в этой роли. Уже на следующий день толпа пророссийски настроенных граждан окончательно захватила здание Донецкой ОГА, где провозгласили «Донецкую республику». В этой «республике» Пушилин сразу же получил должность «сопредседатели временного правительства». Таким образом человек, который неизвестно откуда взялся и ни разу не организовал в Донецке хотя бы одну уличную акцию, вдруг за несколько дней каким-то странным образом оказался в очаге пророссийского мятежа, не имея ни своих людей, ни реального авторитета.

Тогда мало кто воспринимал происходящее, всерьез и на Пушилина смотрели как на очередного калифа на час, которого вскоре смоет волна изменений. Вполне возможно, что на первые роли он выдвинулся лишь потому, что другие боялись ареста и считали, что долго им ходить на свободе не придется. Однако уже через несколько дней после опереточного провозглашения «ДНР» в Славянске дала знать о себе группировка российских диверсантов Игоря Гиркина, которая начала реальные боевые действия. А Пушилин каким то магическим образом не только закрепился у власти, но и держался за нее все прошедшие четыре года, пока не вылез на самый верх.

Секрет такого взлета, по информации из различных источников, очень прост. Это лояльность Пушилина, который изначально нашел себе крышу и зарекомендовал себя как надежный ставленник. Кроме того, в отличие от других активных деятелей «русской весны» он сначала был лишен всяческих идеологических предрассудков и подошел к делу более прагматично и цинично. Есть видеозаписи древних выступлений Пушилина, которые были сделаны до весны 2014 года, где будущий лидер «ДНР» убеждал свою «паству» из МММ, что украинцам нечего делить и что не надо жителям восточных областей конфликтовать с жителями Запада Украины.

«Все каналы преподносят события на евромайдане по-разному. И если смотреть какой-то один канал, то он может действительно вызвать злобу. О чем говорить, если я все это знаю, понимаю, но когда читаю комментарии в Facebook, то у меня просыпается злость на западную часть Украины. Я себя ловлю на этой мысли. Но потом отхожу, у нас, эмэмэмщиков, команды по всей территории Украины», - говорил Пушилин в дни революционных событий в Киеве.

Этот монолог достаточно наглядно иллюстрирует, что настоящие взгляды Дениса Пушилина существенно отличаются от взглядов других лидеров пророссийского движения Донбасса, которые абсолютно искренне и последовательно ненавидели «западников», считали Украину враждебным государством и долгие годы мечтали об отделении юго-восточных областей. Пушилин, очевидно, присоединился к «русской весне» из меркантильных и конъюнктурных соображений, и в дальнейшем это помогло ему избежать проблем, которые могли возникать у других лидеров «ДНР». В отличие от них он, скорее всего, не испытывает идеологической ненависти к Украине не имеет принципов, а следовательно, существенных разногласий с кураторами в Москве. Поэтому с одинаковой готовностью способен реализовать как курс на сепаратизм, так и курс на реинтеграцию Донбасса. Покойный Захарченко, наоборот, по слухам, становился все упрямее,

Очевидно, ставку на Пушилина Кремль сделал из расчета на дальнейшую реализацию минских соглашений и возвращение Донбасса в состав Украины. Москва по-прежнему надеется добиться для региона особого статуса и вернуть его в состав Украины для того, чтобы сохранить здесь сильное пророссийское лобби. И полевые командиры, которые прошли через горячую фазу войны 2014 года, в этом деле откровенно были плохими помощниками. А вот безыдейный и беспринципный мошенник - лучшая кандидатура. Здесь и пригодился последователь Сергея Мавроди, которого сначала мало кто воспринимал всерьез.

Автор: Денис Казанский; «ТИЖДЕНЬ»